Ab ins Kloster: Unterwegs auf der Route der Zisterzienser in Spanien

Von: Anne Götzinger

Teilen

Spaniens Zisterzienser-Klöster sind rund 800 Jahre alt. © Ángel García

Ora et labora: Die Zisterzienser-Route in Spanien gewährt Einblicke in das fromme Leben im Kloster. Details zu dem Reisetipp stehen in diesem Artikel:

Mehr zum Thema Spaniens Kloster-Route: Ora et labora - Bei den Zisterziensern in Katalonien

Mächtige, scheinbar unerschütterliche Kloster-Mauern überragen Landschaft und Häuser in der Region Camp de Tarragona im Nordosten von Spanien. Selbst heute, rund 800 Jahre nach ihrer Gründung, erscheinen die Zisterzienser-Klöster im Süden Kataloniens noch überdimensioniert. Ihr Anblick lässt erahnen, welchen Einfluss die gewaltigen, festungsartigen Gemäuer einst auf ihre Umgebung ausübten, und nicht erst seit Umberto Ecos „Der Name der Rose“ geht von vielen Klöstern eine düstere Faszination aus: Santa María del Poblet, Santa María de Vallbona und Santes Creus bilden die monumentale Kloster-Route der Zisterzienser in Spanien, die costanachrichten.com besucht hat.

Das Monasterio Real Santa María de Poblet ist eines der größten Klöster in Europa und wurde 1992 zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt, Santa María de Vallbona ist das einzige Nonnenkloster auf der Ruta del Cister in Spanien und blickt auf über 800 Jahre ununterbrochenes klösterliches Leben zurück. Das Monasterio Real Santes Creues hingegen ist vor allem wegen seiner Königsgräber spektakulär.