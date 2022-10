Checkliste: So packen Sie Ihren Koffer clever für die Reise

Wenn der letzte Koffer gepackt ist, kann der Urlaub endlich losgehen. Die Lieblingsachen sind im Gepäck verstaut. Hier gibt‘s ein paar Tipps, damit Sie schnell starten können.

Wahllos Klamotten aus dem Schrank ziehen, weil es ja sein könnte, dass man sie im Urlaub mal anzieht - und dann feststellen, dass der Koffer nicht mehr zugeht. Oder aber ruckzuck fertig sein mit dem Kofferpacken und dann, im Urlaubsort angekommen, feststellen, dass die Hälfte fehlt. Solche Situationen hatte wohl jeder schon einmal.

Diesen Stress können Sie aber ganz leicht vermeiden. Und so entspannt in den Urlaub starten. Denn auch beim Kofferpacken gibt es Regeln. Wer die beachtet, kann sich entspannt auf den bevorstehenden Urlaub vorbereiten.

Die richtige Reihenfolge beim Packen ist das A & O

Ganz zu Anfang gilt. Starten Sie rechtzeitig mit dem Packen. Wer alles bis kurz vorher aufschiebt, kann den Start in den Urlaub nicht genießen. Außerdem passiert es dann leicht, dass Sie wichtige Dinge für den Urlaub vergessen. Verfassen Sie ganz einfach eine Koffer-Checkliste, damit genau das nicht passiert. So haben Sie einen Überblick über Ihr Reisegepäck und es wird im Urlaub kein böses Erwachen geben, weil etwas Wichtiges fehlt.

Und los geht's mit dem Kofferpacken

Verteilen Sie alle Kleidungsstücke, die mit sollen und die Sie auf Ihrer Checkliste vermerkt haben, auf dem Bett. So sehen Sie genau, was Ihnen später im Urlaub zur Verfügung stehen wird, und was Sie vielleicht auch doch lieber wieder aussortieren und zuhause lassen.

Wählen Sie keinen zu großen Koffer - schließlich sind Sie im Normalfall der- oder diejenige, die den Koffer im Urlaub von A nach B transportieren muss. Ein sperriger Koffer ist da nicht gerade praktisch. Außerdem gilt: Je kompakter alles verstaut ist, desto weniger fallen die Teile herum und desto glatter bleibt auch Ihre Wäsche. Dabei hilft auch Seidenpapier, das Sie im Bürobedarf besorgen können. Damit einfach den Koffer ausschlagen.

Bücher und andere schwere Gegenstände wie Haarfön oder Schuhe kommen auf den Kofferboden, auf die Seite mit den Rollen. Denn dann liegen sie unten, sobald Sie den Koffer hinter sich herziehen und drücken nicht auf andere Dinge, die darunter liegen. Schuhe liefern zusätzlichen Platz für kleine Teile: Füllen Sie Ihre Schuhe mit zusammengerollten Socken oder Gürteln (mit der Schnalle beginnend einrollen). Das spart nicht nur Platz, sondern sorgt auch dafür, dass Ihre Schuhe nicht die Form verlieren. Zusätzlich können Sie Ihre Schuhe noch in Säckchen stecken.

Checkliste: Kofferpacken für die Reise

Dokumente, Finanzen & Co.

Bargeld

Brust- und Geldbeutel

EC-Karte

Kreditkarte

Notfall-Telefonnummern der Bank

Reisepass

Personalausweis

ggf. Führerschein

Unterlagen für Reise und Destination

Reiseführer

Flugunterlagen

Hotelunterlagen

Smartphone / Handy

Ladegeräte

Reise-Apotheke

Anti-Blasen-Pflaster

Durchfalltabletten

Erste-Hilfe-Set

Wundsalbe

Fiebertabletten

Herpescreme

Kondome

Fenistil

Mückenschutz / Moskitospray

persönliche Medikamente

Pflaster

Schmerzmittel

Zeckenkartepinzette

Hygiene

Bürste

Haarspray

Haargummis

Shampoo

Duschgel

Spülung

Gesichts- und Körpercreme

Lippenpflegestift

Makeup und Schminutensilien

Reinigungsmilch

Wattepads und -stäbchen

Zahnbürsten und Zahnpasta

Deo

Parfum / Rasierwasser

Sonnencreme

Pinzette

Reiseföhn

Nagelschere

Kontaktlinsen und -flüssigkeit

Kleidung

Unterwäsche

Bikini und Badehose

Socken

Flip Flops

Gürtel

Hosen (kurz und lang)

Röcke

Kleider

Jacken

T-Shirts

Tops

Blazer

Hemden

Pullover

Kappe

Regenjacke

Schuhe

Wanderschuhe

Schlafanzug

Strumpfhosen

Sonstiges

Fotoapparat

Bücher

Taucherbrille und Schnorchel

Handtücher und Waschlappen

Regenschirm

Spiele

Adressen für Postkarten

Taschenmesser

Rucksack

Handtasche

Schmuck

Schlafsack

Tablet

Kopfhörer

Brille und Etui

Vorsicht bei Flüssigkeiten im Handgepäck

Auch der Kosmetikbeutel sollte unten im Koffer auf der Seite mit den Rollen liegen. Packen Sie den Beutel außerdem noch in eine Tüte oder wasserdichte Tasche. Wenn etwas ausläuft, sind Ihre Klamotten auf jeden Fall vor der Flüssigkeit sicher. Und denken Sie daran: Wenn Sie mit Handgepäck reisen, dürfen Sie maximal einen Liter Flüssigkeiten mit sich führen, eingepackt in je 100-Milliliter-Behältnissen. Für Flugreisen gilt generell: Keine zu vollen Fläschchen mitnehmen!

Unterwäsche, Nachtwäsche, Socken und eingerollte T-Shirts füllen dann die unterste Lage auf. Denn bei diesen Teilen ist es nicht schlimm, sollte es ein wenig knittern. Diese Lage bedecken Sie am besten mit einem Handtuch. Das dient als Polster für die nächsten Lagen.

Klamotten sinnvoll und platzsparend im Koffer verstauen

Beim Packen Ihre Kleidung gehen Sie wie folgt vor:

Überlegen Sie zunächst einmal, welches Reiseziel Sie haben und was Sie vor Ort benötigen. Verreisen Sie in ein warmes Land? Haben Sie dann an Sonnencreme, Sonnenhut und Badezeug gedacht?

Hosen entlang der Bügelfalte zusammenlegen. Mit dem Bund nach unten einpacken, dabei die Hosenbeine über den Kofferrand hängen lassen.

Auch lange Röcke schauen über den Rand hinaus.

Kleidung darauf legen, bis die Kofferrandhöhe erreicht ist. Erst dann die Beine und Rocklängen nach oben einschlagen.

Kurze Röcke kommen ungefaltet in den Koffer.

Oberteile so stapeln, dass die Kragen abwechselnd auf die eine oder die andere Seite schauen.

Unkomplizierte Teile rollen, um Falten zu vermeiden.

Koffer packen – aber bitte richtig und clever. © Getty Images/iStockphoto/Tatomm

Hemden und Blusen mit der Knopfleiste nach unten legen und Ärmel jeweils auf den Rücken legen.

Seidenpapier dazwischen hilft Falten zu vermindern.

Bei Sakkos, Jäckchen und Blazern mindestens jeden zweiten Knopf schließen, Ärmel an der Seitennaht anlegen und das Schulterteil mit Seidenpapier ausstopfen.

Hüte kommen mit der Wölbung nach unten in den Koffer und werden mit Socken aufgefüllt.

Unterwäsche und Badezeug ist schließlich Lückenfüller.

Zum Abschluss: Bedecken Sie jetzt alles wieder mit einem Handtuch. So ist das Kofferinventar ideal geschützt - und Ihre Reise kann kommen.

Mehr Platz im Koffer?

Kombinieren Sie Farben und entscheiden Sie sich für maximal 3 Grundfarben. Das spart Platz. Und Sie haben im Urlaub immer die zueinander passenden Klamotten zur Hand. Zudem wird die Garderobe im Urlaub meist ohnehin erweitert. Sehen Sie also zu, dass Ihr Koffer nicht zu voll wird - das wäre ein Anfängerfehler. Urlaubsprofis wissen: Nach dem Urlaub ist der Koffer ein paar Kilo schwerer.

Mögliche Farb-Kombinationen

weiß, türkis, oliv

weiß, türkis, koralle

weiß, marine, rot

weiß, schwarz, rot

weiß, beige, bleu

braun, orange, gold

schwarz, weiß, Jeans