So krass werden Reisende an Raststätten über den Tisch gezogen

Wer auf der Autobahn unterwegs in den Urlaub ist, kommt an Raststätten und Tankstellen nicht vorbei - kein Wunder, dass hier die Preise horrend sind. Und wie!

Unterwegs noch schnell einen kleinen Snack holen oder den Proviant aufstocken? Das kann an Autobahnraststätten oder Tankstellen ziemlich teuer werden. Und eigentlich ist das auch jedem Reisenden bewusst - trotzdem hat die Bild-Zeitung einen genaueren Blick auf die Preisunterschiede in ihrer Ausgabe vom 12. Juli 2018 geworfen - und alle Befürchtungen bestätigt.

Einkauf auf Reisen: Das ist das teuerste Produkt

Für den Test hat die Bild-Zeitung zehn verschiedene Produkte ausgewählt, die man auf langen Reisen gerne dabei hat: zum Beispiel Wasser, Fertigsandwiches und Gummibärchen. Wichtig war es außerdem, Produkte derselben Größe und - wenn möglich - Marke zu kaufen. Dann wurde verglichen: Wie viel kosten diese zehn Produkte bei Raststätten und Tankstellen, die direkt an der Autobahn liegen - und bei Supermärkten und Discountern abseits davon?

Es zeigte sich: Jedes Einzelne davon war an Raststätten und Tankstellen um ein Vielfaches teurer als in Supermärkten und Discountern - wobei Letztere erwartungsgemäß am preiswertesten waren. Am heftigsten fällt die Differenz beim Wasser aus: Im Discounter für gerade Mal 19 Cent pro Flasche zu haben, werden an der Raststätte saftige 2,59 Euro verlangt - eine Preissteigerung um 1.363 Prozent!

Auch nicht ohne sind die Preisunterschiede beim Glasreiniger - hier sind es statt 95 Cent im Discounter 4,99 Euro in der Raststätte und sogar 6,99 Euro an der Tankstelle.

Hier sind die Preisunterschiede der zehn Produkte aufgelistet:

Preise Raststätte Tankstelle Supermärkte Discounter Aufschlag Butterkekse 2,99 Euro 2,39 Euro 1,29 Euro 0,89 Euro bis zu 336 Prozent Schokolade 2,99 Euro 1,89 Euro 1,29 Euro 0,49 Euro bis zu 610 Prozent Glasreiniger 4,99 Euro 6,99 Euro 0,95 Euro 0,95 Euro bis zu 736 Prozent Energydrink 4,99 Euro 3,69 Euro 1,99 Euro 1,39 Euro bis zu 359 Prozent Fertigsandwich 3,49 Euro 2,69 Euro 1,59 Euro 1,59 Euro bis zu 220 Prozent Apfel 0,69 Euro k.A. 0,35 Euro 0,31 Euro bis zu 223 Prozent Wasser 2,59 Euro 1,49 Euro 0,19 Euro 0,19 Euro bis zu 1.363 Prozent Taschentücher 2,99 Euro 1,89 Euro 1,85 Euro 1,85 Euro bis zu 162 Prozent Mini-Salami 1,79 Euro 1,29 Euro 0,59 Euro 0,40 Euro bis zu 448 Prozent Gummibärchen 2,79 Euro 1,69 Euro 0,99 Euro 1,09 Euro bis zu 282 Prozent

Alle zehn Produkte zusammen kosteten im Discounter 9,65 Euro. In der Raststätte hingegen mehr als das Dreifache: 30,80 Euro insgesamt.

Wer also länger auf der Autobahn unterwegs ist, sollte dafür sorgen, den nötigen Proviant schon dabei zu haben. Oft gibt es in der Nähe der Raststätten allerdings auch Supermärkte und Discounter, die günstiger sind. Sie müssen sich nur etwas umsehen oder vorher informieren.

fk