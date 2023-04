Bravo, Winnie, Mufasa: Was die geheimen Code-Wörter von Kreuzfahrtmitarbeitern bedeuten

Von: Franziska Kaindl

Sind Ihnen auf Kreuzfahrt schon einmal merkwürdige Begriffe und Codewörter über den Weg gelaufen? Hinter einigen steckt eine wichtige Bedeutung.

Falls Sie schon einmal auf Kreuzfahrt waren, sind Ihnen vielleicht schon einmal bestimmte Begriffe aufgefallen, die die Crew benutzt – oder aber Sie planen gerade Ihre erste Schiffsreise und wollen gut informiert sein? So oder so: Kreuzfahrtmitarbeiter kommunizieren manchmal in bestimmten Codes miteinander. Einige von ihnen behandeln eine Notsituation – andere wiederum sind eher kurioser Natur.

Geheimsprache der Kreuzfahrtmitarbeiter: Codewörter für den Notfall

Die Mitarbeiter auf einem Kreuzfahrtschiff können eine bunt zusammengewürfelte Gruppe aus Menschen vieler verschiedener Länder sein – das führt nicht selten zu einem Slang, der sich aus Wörtern und Redewendungen unterschiedlicher Sprachen zusammensetzt. Daher müssen die Codes nicht auf jedem Schiff zwangsläufig verwendet werden.

Hier ist eine kleine Übersicht aus Codes, deren Bedeutung laut dem Online-Portal Insider in der Vergangenheit bereits von Mitarbeitern offenbart wurde:

Bravo, Alpha Team, Red Party : Verschiedene Reedereien verwenden für diesen Fall unterschiedlich Codes – gemeint ist aber immer dasselbe: Feuer an Bord oder auf See.

: Verschiedene Reedereien verwenden für diesen Fall unterschiedlich Codes – gemeint ist aber immer dasselbe: Feuer an Bord oder auf See. Alpha, Star Code, Code Mike : Auch in diesem Fall gibt es je nach Reederei unterschiedliche Begriffe. Gemeint ist bei allen Dreien ein medizinischer Notfall an Bord.

: Auch in diesem Fall gibt es je nach Reederei unterschiedliche Begriffe. Gemeint ist bei allen Dreien ein medizinischer Notfall an Bord. Echo : Keine guten Aussichten bestehen bei diesem Code. Er bedeutet, dass das Schiff abtreibt oder eine Gefahr von starken Winden oder einer Kollision besteht.

: Keine guten Aussichten bestehen bei diesem Code. Er bedeutet, dass das Schiff abtreibt oder eine Gefahr von starken Winden oder einer Kollision besteht. Mr. Mob oder Code Oscar : Mr. Mob steht für den Alarm „Man overboard“ (M.O.B.), zu Deutsch: „Mann über Bord“. Er soll die Crew dazu alarmieren, nach der vermissten Person Ausschau zu halten und das Schiff zu verlangsamen. Bei der Reederei Royal Caribbean ist in diesem Fall von Code Oscar die Rede.

: Mr. Mob steht für den Alarm „Man overboard“ (M.O.B.), zu Deutsch: „Mann über Bord“. Er soll die Crew dazu alarmieren, nach der vermissten Person Ausschau zu halten und das Schiff zu verlangsamen. Bei der Reederei Royal Caribbean ist in diesem Fall von Code Oscar die Rede. Kilo : Die Crew muss sich bei den Notfallstellen melden, um beispielsweise Evakuierungen zu organisieren.

: Die Crew muss sich bei den Notfallstellen melden, um beispielsweise Evakuierungen zu organisieren. Operation Bright Star: Ein Passagier ist verstorben.

Winnie, Mufasa, Babaloo: Was steckt hinter diesen Kreuzfahrt-Codes?

Wenn Kreuzfahrtmitarbeiter in Codes miteinander sprechen, muss aber nicht immer ein Notfall dahinter stecken. Einige Begriffe dienen auch einfach nur dazu, bestimmte Situationen zu beschreiben – ohne dass jeder Passagier sofort Wind davon bekommen muss. Hier einige Beispiele:

30-30 : Der Code 30-30 bedeutet, dass die Putzkolonne anrücken muss, um Dreck zu beseitigen. In diesem Zusammenhang kann auch vom PVI, dem „public vomiting incident“ die Rede sein, also wenn eine Person in der Öffentlichkeit erbrochen hat.

: Der Code 30-30 bedeutet, dass die Putzkolonne anrücken muss, um Dreck zu beseitigen. In diesem Zusammenhang kann auch vom PVI, dem „public vomiting incident“ die Rede sein, also wenn eine Person in der Öffentlichkeit erbrochen hat. Winnie : Wenn Sie an Bord das Wort „Winnie“ hören, könnte das bedeuten, dass jemand in den Pool gemacht hat. Es handelt sich um eine Anspielung auf den Original-Namen von Winnie Puuh – in „Winnie the Pooh“ steckt nämlich auch das englische Wort für das „große Geschäft“. Offenbar ist das ein Begriff, der laut Insider gerne bei der Disney Cruise Line verwendet wird.

: Wenn Sie an Bord das Wort „Winnie“ hören, könnte das bedeuten, dass jemand in den Pool gemacht hat. Es handelt sich um eine Anspielung auf den Original-Namen von Winnie Puuh – in „Winnie the Pooh“ steckt nämlich auch das englische Wort für das „große Geschäft“. Offenbar ist das ein Begriff, der laut Insider gerne bei der Disney Cruise Line verwendet wird. Mufasa : Als eine Anspielung auf den Disney-Film „König der Löwen“ sprechen Crewmitarbeiter von „Mufasa“, wenn ein Elternteil von seinem Kind getrennt worden ist.

: Als eine Anspielung auf den Disney-Film „König der Löwen“ sprechen Crewmitarbeiter von „Mufasa“, wenn ein Elternteil von seinem Kind getrennt worden ist. Banane : Eine „Banane“ erhält laut Insider ein Crewmitglied, das gegen die Regeln verstoßen hat und möglicherweise gemeldet wird.

: Eine „Banane“ erhält laut Insider ein Crewmitglied, das gegen die Regeln verstoßen hat und möglicherweise gemeldet wird. Babaloo oder Babalu: Dieser Begriff wird offenbar genutzt, wenn von einem „Idioten“ oder „Narr“ die Rede ist. Auch ein geiziger Passagier könnte damit gemeint sein.