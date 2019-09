Warum Sie niemals ohne eine Rolle Klebeband auf Kreuzfahrt gehen sollten

Kreuzfahrt - was packe ich am besten ein?

Kreuzfahrtreisen wollen geplant sein. Wir verraten Ihnen, warum es so wichtig ist, dass Sie Klebeband im Gepäck auf dem Schiff dabei haben.

Wer für die Kreuzfahrt den Koffer packen soll, der sei gewarnt: Packen Sie nicht zu viel ein und überlegen Sie sorgfältig, was Sie mitnehmen wollen. Das ist aber dabei nicht der wichtigste Tipp, den Sie beherzigen sollten.

Darum sollten Sie in Ihrem Gepäck auf der Kreuzfahrt Klebeband dabei haben

Kreuzfahrtschiffe sind an sich recht großzügig, was die Mitnahme von Gepäck angeht. Dennoch sollten Urlauber, die auf eine Kreuzfahrt gehen, genau überlegen, was sie einpacken. Angefangen bei der Auswahl der Abendgarderobe über die Bademode bis hin zu Schuhen und Waschzeug, sollten Sie sorgsam nachdenken, bevor Sie packen. Denn vor Ort gibt es nicht nur zahlreiche Shopping-Möglichkeiten, sondern auch nicht selten Kleidervorschriften.

Video: Kreuzfahrten im Wandel

An eine Sache, die während eines Urlaubs auf einem Kreuzfahrtschiff aber sicherlich von unschätzbarem Wert sein kann, denken womöglich die wenigsten. Es handelt sich dabei um nichts anderes als einfaches Klebeband. Ja, richtig: Packen Sie Klebeband für Ihre Kreuzfahrtreise in den Koffer ein. Warum? Das hat einen ziemlich guten Grund - oder sogar mehrere.

Aus diesen Gründen sollten Sie an Bord eine Rolle Klebeband dabei haben

Die Verwendung von Klebeband auf der Kreuzfahrt ist so praktisch wie vielfältig, wie das Portal Cruise Critic erklärte:

Klebeband als Fusselrolle Klebeband, um die Vorhänge in der Kreuzfahrt-Kabine zusammenzuhalten Klebeband zur Reparatur von kaputtem Gepäck Klebeband zur Markierung Ihres Gepäcks Klebeband zum Fixieren von Handtüchern bei starkem Wind; beachten Sie dabei jedoch, dass das Reservieren von Sonnenliegen am Pool auf dem Kreuzfahrtschiff bei vielen Anbietern nicht gestattet ist.

