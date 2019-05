So werden Kreuzfahrt-Passagiere gezielt manipuliert, damit sie mehr Geld ausgeben

Kreuzfahrten sind ein recht kostenintensiver Spaß. Mit der Buchung ist es aber nicht genug - auch unterwegs werden Passagiere überall animiert, Geld auszugeben.

Die Crew auf der Kreuzfahrt hat so einige Tricks entwickelt, Passagieren das Geld aus den Taschen zu locken. Ein ehemaliger Kreuzfahrt-Direktor der Harmony of the Seas, Brandon Presser, enthüllte, welche Tricks das sind.

Laut Presser habe die Crew unterschwellige Botschaften entwickelt, um Passagiere zum Geldausgeben zu animieren. Diese hätten keine Ahnung, dass sie manipuliert würden, wie das Portal Express berichtet. Der Trick daran sei, Passagiere so über Kreuzfahrtschiffe zu leiten, dass sie möglichst viel Geld unterwegs ausgeben.

"Wenn beispielsweise die Einnahmen des Casinos niedrig sind, veranstaltet die Geschäftsleitung möglicherweise eine Verlosung oder Karaoke-Veranstaltung auf der anderen Seite, um den Fußgängerverkehr anzuregen und die Passagiere zum Verweilen (oder besser noch zum Spielen) zu bewegen", so Presser.

"Aktivitätsmanager filmen sogar die tägliche Nachrichtensendung über Ereignisse an Bord mit einem Starbucks-Eiskaffee in der Hand, um daran zu erinnern, dass Passagiere ihren Milchkaffee auf Deck Sechs erhalten können. Oftmals zielen diese verschleierten Ankündigungen darauf ab, den Gewinn des Schiffes zu steigern."

