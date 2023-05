Um drei Jahre auf Kreuzfahrt zu gehen, kündigt eine Rentnerin sogar ihre Wohnung

Von: Franziska Kaindl

Eine 75-Jährige will ein großes Abenteuer unternehmen – drei Jahre lang soll es auf Kreuzfahrt gehen. Dafür verkauft sie fast alles, was sie besitzt.

Noch einmal komplett neu anfangen: Dieses Wagnis geht schon bald die 75-jährige Sharon Lane ein. Die ehemalige High-School-Lehrerin aus dem US-Bundesstaat Kalifornien hat eine dreijährige Kreuzfahrt auf einem Schiff der türkischen Reederei Life at Sea Cruises gebucht. Beginn der Weltreise ist am 1. November in Istanbul – der Preis liegt bei 28.000 Euro pro Jahr, was fast 90.000 Euro pro Person ausmacht. Unterwegs werden 375 Häfen in 135 Ländern angelaufen.

75-Jährige erfüllt sich Traum von Kreuzfahrtreise – und verkauft dafür fast all ihr Hab und Gut

Lane träumte schon länger davon, auf einem Kreuzfahrtschiff zu leben, wie sie dem US-Sender CNN berichtet. Dem Vorhaben standen aber immer die hohen Kosten im Weg. Als sie jedoch von einer Freundin von dem Angebot der Reederei hörte, ließ sie der Gedanke daran nicht mehr los. Den gesamten Abend verbrachte sie mit Recherchen und buchte schließlich am selben Tag noch ihr Ticket.

Kreuzfahrtschiff fährt übers Meer. © YAY Images/Imago

Dafür muss sie aber fast alles zurücklassen: Die meisten ihrer Besitztümer will sie verkaufen und auch ihre Wohnung wird sie kündigen. „Die Logistik ist verrückt“, sagt Lane. „Es ist ein großer Vertrauensvorschuss, aber ich weiß, dass ich hier einen Platz finden werde, wenn ich zurückkomme. Vielleicht werde ich aber auch in einem anderen Land leben. Ich weiß es nicht, der Himmel ist die Grenze“.

Kreuzfahrt: US-Amerikanerin will sich in ein neues Abenteuer stürzen

An Bord der MV Gemini, auf dem sie die dreijährige Weltreise unternimmt, hat sich die 75-Jährige eine 12 Quadratmeter große Kabine gebucht. Dass es kein Fenster und somit auch kein Tageslicht auf ihrem Zimmer gibt, macht ihr nichts aus. Sie wäre mit einem Bildschirm zufrieden, mit dem sie per Videoübertragung nach draußen sehen kann. Außerdem wolle sie sowieso die meiste Zeit anderswo auf dem Schiff verbringen – zum Beispiel an Deck, um den Meeresblick zu genießen: „Ich bevorzuge die Tage auf dem Meer, an denen wir einfach durch die Ozeane segeln oder pflügen, das begeistert mich einfach“, sagt sie laut CNN.

Obendrein stehen an Bord genügend andere Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung: Es gibt einen Fitnessraum, einen Pool sowie Arbeitsplätze für diejenigen, die auch während der Reise noch ihrem Beruf nachgehen wollen. Hinzu kommen die vielen Landgänge, auf die sich Lane ebenfalls freut: Von Indien über die Malediven bis hin zu Australien oder Schottland ist einiges an Abenteuern geboten. Eingeplant ist auch, dass die Gäste einige Nächte an Land verbringen. „Bleiben Sie nicht zu Hause“, will sie andere ermutigen. „Zu Hause kann sein, wo das Herz ist, zu Hause kann sein, wo man seinen Hut aufhängt – hängen Sie Ihren Hut auf, und dann steigen Sie ins Boot, ins Flugzeug, ins Auto, fahren Sie irgendwohin.“