Fünf Tipps, wie der Langstreckenflug für Sie nicht zur Qual wird

Von: Anne Hund

Eine längere Reise will gut vorbereitet sein. Auch, was den Komfort im Flugzeug betrifft, gibt es für Passagiere an der einen oder anderen Stelle Optimierungsbedarf.

Wer häufig um die Welt reist, mag sich an die Gegebenheiten im Flugzeug längst gewöhnt haben. Für andere, die vielleicht seltener in den Flieger steigen, kann ein Langstreckenflug dagegen zu einer echten Geduldsprobe werden. Dann ist es umso wichtiger, dass man die Reise künftig besser plant. Hier ein paar einfache Tipps und Hilfen, an die Sie bei der Vorbereitung auf einen längeren Flug denken sollten.

Wer die Chance hat, einen Platz am Gang zu wählen, hat im Flieger etwas mehr Bewegungsspielraum. (Symbolbild) © kasto/Panthermedia/Imago

1. An gemütliche und warme Klamotten im Flieger denken

Los geht das Unbehagen oft mit der Klimaanlage im Flugzeug, die kurz nach dem Einsteigen die Urlaubshitze beziehungsweise die Urlaubsvorfreude schneller vergessen lässt, als so manchem Passagier lieb ist. Man selbst ist leider viel zu luftig angezogen, und hat auch im Handgepäck nichts Passendes dabei? Diesen Anfängerfehler kann jeder vermeiden, und zwar, indem er sich gleich entsprechend anzieht. Empfohlen wird gemütliche Kleidung wie zum Beispiel Jogging-Klamotten und ein paar kuschelweiche Socken (die Schuhe darf man unter seinem Sitz ruhig ausziehen – auch, wenn es vielleicht nicht jedem Mitfliegenden gefallen mag). Auch einen dünnen Schal haben viele Passagiere gern dabei. Ein Kissen und eine Decke werden auf den meisten Langstreckenflügen hingegen für jeden Gast bereitgestellt.

2. Schlafmaske oder -brille bei Bedarf bereithalten

Sie haben im Flieger kaum geschlafen, weil in der Reihe hinter einem jemand das Licht zum Lesen nutzen wollte? Dann packen Sie beim nächsten Mal eine passende Schlafmaske oder -brille ein. So ein kleines Accessoire bewirkt manchmal Wunder. Sie wollen schließlich erholt an ihrem Ziel angekommen, und nicht total übermüdet aus dem Urlaub zurückkehren. Warum Sie die Tasche am Vordersitz zudem besser nicht nutzen sollten.

3. Genügend Wasser während des Flugs trinken

Auch auf genügend Flüssigkeit sollten Reisende achten, wenn sie stundenlang mit dem Flugzeug unterwegs sind. Das Portal Reiseporter empfiehlt, für Langstreckenflüge eine leere Trinkflasche einzupacken und sie nach dem Security-Check bei Bedarf aufzufüllen. „Es ist außerdem möglich, während des Flugs zur Bordküche zu gehen und die Flugbegleiter nach einer Wasserflasche zu fragen – die kleinen Plastikbecher, die zum Essen serviert werden, reichen nämlich nicht aus, um den Wasserhaushalt des Körpers zu optimieren“, heißt es in dem Beitrag.

4. Für einen guten Platz und Bewegung sorgen

Zudem sollte man im Flieger – zu den erlaubten Zeiten – öfter ein paar Schritte auf- und abgehen und sich im Stehen recken, damit man trotz des langen Flugs etwas in Bewegung bleibt und durch das lange Sitze nicht die Beine anschwellen. Wer die Möglichkeit hat, entsprechend zu reservieren, kann sich für einen Platz am Gang entscheiden, und hat es entsprechend einfacher, als wenn er im Zweifel erst den schlafenden Sitznachbarn höflich wecken muss. Ist das Flugzeug nicht komplett belegt, kann man mit etwas Glück weiter hinten auch eine freie Dreier- oder Vierer-Reihe ergattern. „Ein weiterer kleiner Kniff“ ist dem Portal Urlaubsguru zufolge, „relativ spät ins Flugzeug einzusteigen“. Dann sehe man schon auf den ersten Blick, ob die hinteren Reihen noch frei sind und könne gegebenenfalls bei der Crew freundlich nachfragen, ob man die Plätze tauschen kann.

5. Für genügend Unterhaltung sorgen

Auch die Langeweile kann einem bei einer langen Reise im Flieger aufs Gemüt schlagen. Bei “Luxuslines wie Emirates und Co.“ steht laut Reisereporter.de zwar meist „ein gutes und abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm“ zur Verfügung – „es schadet aber nicht, genügend Lesematerial einzupacken oder die Netflix-Lieblingsserie vor dem Flug herunterzuladen“, so der Tipp.