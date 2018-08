Leeren Flugzeuge den Toiletten-Tank während des Fliegens?

Das Gewicht eines Flugzeugs muss immer so gering wie möglich gehalten werden, sonst wird der Sprit knapp. Doch wie weit gehen die Airlines dabei?

Jeder, der einmal im Flugzeug auf der Toilette war, kennt es: Beim Spülen klingt es, als würden die Hinterlassenschaften direkt in Luft nach draußen gesaugt werden. Aber leeren die Airlines wirklich die Inhalte der Bordtoilette in der Luft?

So werden Bordtoiletten geleert

Sie können beruhigt sein: Der Toiletten-Tank wird nicht einfach in der Luft geleert, so dass es Fäkalien regnet. Der Inhalt des Tanks wird vorschriftsmäßig erst am Flughafen geleert. Das erklärte Prof. Dieter Scholz, Experte für Flugzeugbau an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, gegenüber dem Newsportal Focus.

Dass eine Bordtoilette eher nach einem Staubsauger klingt, wenn man spült, hat einen anderen Grund: Hierbei wird das Vakuum genutzt, das entsteht, weil außerhalb des Flugzeugs der Luftdruck niedriger ist. Der Inhalt der Toilette wird also durch Unterdruck eingesaugt. So wird Spülwasser an Bord einer Maschine gespart.

Abwasser landet in der Luft

Bei Abwasser sehe die Sache anders aus: Diese werden über Ablassöffnungen direkt nach draußen gesaugt. Jedoch, so Prof. Scholz, komme dieses Wasser meist nicht am Boden an - es verdampfe vorher. Einen weiteren Tank dafür einzurichten, erhöhe unnötigerweise das Gewicht des Flugzeugs.

