Hohe Inflation in der Türkei – was bedeutet das für Touristen, die einen Badeurlaub planen?

Von: Anne Hund

Die Türkei ist wegen ihrer schönen Strände ein beliebtes Urlaubsziel, um den Sommer noch etwas zu verlängern. Doch mancherorts sind die Hotelpreise spürbar gestiegen.

Die hohe Inflation in der Türkei – auch in der Tourismusbranche bekommt man die Folgen Berichten zufolge zu spüren. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise im August um 58,9 Prozent, wie das Statistikamt Anfang der Woche (4. September) in Ankara laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitgeteilt hatte. Ein entscheidender Grund für die hohe Inflation ist die schwache Landeswährung Lira, die Einfuhren in die Türkei verteuert.

Hohe Inflation in der Türkei legt weiter zu

Trotz zuletzt deutlicher Zinsanhebungen der türkischen Notenbank liegt der Wechselkurs laut dpa in der Nähe historischer Tiefstände. Fachleute erklären die Währungsschwäche demzufolge mit der Unsicherheit über die zukünftige Geldpolitik. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan gilt demnach als Gegner hoher Zinsen, die nach Meinung von Fachleuten aber notwendig sind, um die Lira zu stärken und die Teuerung einzudämmen.

Preisentwicklung für Urlaub in der Türkei

Die Türkei gilt als vergleichsweise günstiges Reiseland, das dank seiner traumhaften Strände viele Reisende begeistert. Im Juni tummelten sich dort in den Hotels die Urlauber und die zum Zeitpunkt günstige Lira sorgte teils für Schnäppchenpreise. Einer Auswertung des Statistischen Bundesamtes zufolge waren die Preise für Unterkünfte und Gaststätten in der Türkei bereits im März 2023 deutlich gesunken, hatte der Reisereporter in einem Bericht vom 21. Juni geschildert. Droht die Entwicklung angesichts der inzwischen massiven Inflation nun in manchen Regionen zu kippen, weil viele Hotels und Restaurants in der Folge der wirtschaftlichen Entwicklung im Land die Preise anheben?

Analyse: Tagespreise für Hotelzimmer in Antalya im Schnitt gestiegen

Eine Analyse zeigt, in welche Richtung es bei beliebten Reisezielen gehen kann. Demzufolge sind die Hotelpreise in Antalya im Vergleich zu 2022 im Schnitt spürbar gestiegen. So stieg, wie Handelsblatt.com (Stand: 31. August) unter Berufung auf den Datendienstleisters STR Global berichtete, der Tagespreis der Hotelzimmer in Antalya im Vergleich zum Vorjahr „um 37,4 Prozent auf durchschnittlich 110 Euro“ an. In der Wirtschaftsmetropole Istanbul bezahle man „sogar mittlerweile 138 Euro“, heißt es weiter in dem Bericht des Handelsblatts. Der europäische Durchschnitt liege „mit etwa 140 Euro“ nur noch knapp darüber.

Wer also einen Badeurlaub am Meer plant, sollte mit Blick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis je nach der Region weiterhin gut vergleichen.

Türkische Lira im Sinkflug – was bedeutet das für Urlauber?

Die hohe Inflation hat sich in der Türkei weiter beschleunigt, die türkische Landeswährung befindet sich im Sinkflug. „Für Urlauberinnen und Urlauber aus dem Euro-Raum bedeutet das eigentlich eine Möglichkeit, Geld zu sparen“, heißt es in einem Bericht von Reisereporter.de (Stand: 29. August) mit Blick auf einen Türkeiurlaub – allerdings gelte das „meist nicht für die Touristenhochburgen“, da die Preise dort stark angezogen hätten. „Auch beim Pauschalurlaub ist das Einsparungspotenzial meist geringer, da Reiseanbieter die Preise teilweise lange vorher festlegen“, berichtet der Reisereporter.