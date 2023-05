Sightseeing in London: 17 Highlights muss man gesehen haben

Top-Sehenswürdigkeiten

Vom Big Ben über den Camden Market bis hin zum Trafalgar Square: Diese Sehenswürdigkeiten sollte man in London nicht verpassen.

London ist eine Weltstadt, die auf der Bucket-Liste von vielen Reiselustigen weit oben steht. Ob für ein verlängertes Wochenende oder gleich für mehrere Wochen – beim Urlaub in London wird es nie langweilig. Diese Sehenswürdigkeiten sollte man gesehen haben, wenn man der britischen Hauptstadt einen Besuch abstattet. Übrigens: In nur 90 Minuten von London nach New York gelangen – klingt unmöglich? Das soll aber in nur wenigen Jahren dank Hyperschallflugzeugen Realität werden.

Top-Sehenswürdigkeiten in London: 1. Big Ben, Westminster Abbey und Palace of Westminster

Der Big Ben, die Westminster Abbey und der Palace of Westminster befinden sich alle an der Themse auf Höhe der Westminster Bridge. Der bekannte Glockenturm, dessen Glocke den Namen Big Ben trägt, ist eines der Wahrzeichen Londons.

+ Big Ben und Houses of Parliament in Westminster © Imago

Das Gleiche gilt für die Kirche, in der schon viele royale Hochzeiten, Taufen und auch die Krönungen von Queen Elizabeth II. und König Charles III. stattfanden. Insider-Tipp: Wer die Westminster Abbey von innen sehen will, kann entweder Eintritt bezahlen oder aber einen halbstündigen Gottesdienst besuchen und sich die Kirche kostenlos anschauen.

Sightseeing in London: 2. London Eye

Das London Eye gibt es erst seit dem Jahr 2000, trotzdem ist es ein fester Bestandteil des Stadtbildes, der aus der Londoner Skyline nicht mehr wegzudenken ist. Das Eye ist 135 Meter hoch und seit 2022 das zweitgrößte Riesenrad Europas. Es bietet einen schönen Ausblick über die Millionenstadt.

+ London Eye © Imago

Londoner Urlaubs-Highlights: 3. Tower Bridge

Auch die Tower Bridge gehört in die Londoner Skyline. Die 50 Meter lange Klapp- und Hängebrücke wurde 1894 eröffnet und ist ein Wahrzeichen der Stadt. Gegen einen Eintrittspreis kann man die Brücke auch von innen besichtigen.

+ Tower Bridge © Imago

4. Piccadilly Circus

Der Piccadilly Circus ist sowohl eine Straßenkreuzung als auch ein öffentlicher Platz, der schon in vielen Filmen und Serien zu sehen war. Den Platz gibt es schon seit 1819 und noch heute ist er ein Touristenmagnet. Hier befinden sich die großen Leuchtreklamen und zahlreiche Souvenir-Läden. Es ist ein Dreh- und Angelpunkt für London, an dem sich auch die zentralen Tube-Linien Bakerloo und Piccadilly treffen.

+ Piccadilly Circus © Imago

5. Spielzeugladen Hamleys

Vom Piccadilly Circus aus kann man bequem Richtung Oxford Street spazieren. Dafür nimmt man den Weg über die Regent Street, an der auch der Spielzeugladen Hamleys liegt. Auch ohne Kinder ist das Geschäft ein Highlight. Die kostümierten Angestellten und fliegenden Spielzeuge in der Luft machen das XXL-Spielwarengeschäft mit sieben Stockwerken zu einem ganz besonderen Erlebnis.

+ Spielzeuggeschäft Hamleys in der Regent Street © Imago

6. Oxford Street

Auch wenn man sich das Einkaufen dort vielleicht nicht überall leisten kann, auch als Otto-Normal-Verbraucher sollte man die Oxford Street einmal gesehen haben. Dort reihen sich nicht nur Läden von Luxuslabels aneinander, sondern auch Mango, H&M, Urban Outfitters oder Zara sind vertreten. Außerdem gibt es in der Oxford Street den viel besuchten Disney Store, den man als Fan von Cinderella, Stitch und Simba auf jeden Fall besuchen sollte.

+ Oxford Street © Imago

7. Camden Lock Market

Der Camden Lock Market ist ein Fest für die Sinne. In den winzigen Kopfstein-Pflastergassen des Camden Market befinden sich zahlreiche Stände, die Essen, Getränke, Souvenirs, Kunst, Kleidung, Schmuck und vieles mehr anbieten. Insider Tipp: Für den Camden Market sollte man genügend Zeit mitbringen, denn in jeder Ecke gibt es viel zu entdecken. Hier kann man ohne Probleme einen ganzen Tag verbringen.

+ Camden Market © Imago

8. Covent Garden Market

Der Market im Stadtteil Covent Garden bietet ähnliche Seltenheiten und Einkaufsmöglichkeiten wie der Camden Market, allerdings in einer Markthalle mit vielen kleinen Boutiquen. Hier reihen sich auch einige gemütliche Cafés aneinander und es ist einer der Schauplätze des Buches „Bob der Streuner“.

+ Covent Garden Market © Imago

9. Leicester Square, M&M-Shop und Chinatown

Am Leicester Square gibt es einen kleinen Park, der zum Ausruhen einlädt. Drumherum befinden sich zahlreiche Restaurants, Kinos und Geschäfte, unter anderem den großen M&M-Shop. Für Schoko-Fans definitiv ein Must-See. Hier kann man sogar seine eigenen Smarties bedrucken lassen.

+ M&M-Shop am Leicester Square © Imago

Zwei Straßen weiter befindet sich außerdem der Bereich von China Town, falls es nach der Schokolade noch etwas Herzhaftes oder ein weiteres Souvenir sein soll.

10. Hyde Park

Der Hyde Park ist nicht nur der größte Stadtpark Londons, er zählt mit seinen 142 Hektar und über 4.000 Bäumen auch zu den größten der Welt. Er befindet sich im Zentrum Londons und ist der perfekte Ort, um zwischen den anstrengenden Touristen-Aktivitäten abzuschalten, durchzuatmen und zu entspannen.

+ Hyde Park © Imago

Im Serpentine See kann man sogar schwimmen oder Boot fahren, wenn es das englische Wetter zulässt, und auch eine Pferdereitbahn und eine Bowlinganlage gibt es dort. Außerdem finden im Hyde Park jeden Sommer zahlreiche Konzerte statt.

11. Trafalgar Square und National Gallery

Der Trafalgar Square ist ein Platz in der City of London, der vor allem für den riesigen Springbrunnen und die vier Plinthe an den Ecken des Squares bekannt ist. Schon seit 1840 ist er ein Versammlungsplatz und gegebenenfalls auch Veranstaltungsort für Konzerte.

+ Trafalgar Square © Imago

Am Trafalgar Square befindet sich außerdem die Kunstgalerie „The National Gallery“, in der Kunstgeschichte vom 13. bis zum 19. Jahrhundert präsentiert wird. Toll für Besucher: Museen werden in London vom Staat finanziert und kosten deshalb keinen Eintritt.

12. Victoria and Albert Museum

Das Victoria and Albert Museum in South Kensington, ebenfalls kostenfrei zu besuchen, gibt es schon seit 1852. Dort wird mittlerweile die größte Sammlung des Kunstgewerbes der Welt ausgestellt. Das Natural History Museum und das Science Museum sind außerdem in der Nähe, falls man einen Museums-Tag in den Urlaub einbauen möchte.

+ Victoria and Albert Museum © Imago

13. Buckingham Palace

Der Buckingham Palace ist die offizielle Residenz der königlichen Familie von Großbritannien und auf jeden Fall einen Besuch wert. Wer mag, kann mit einem vorher gebuchten Ticket auch einen Teil des Palastes besichtigen.

+ Buckingham Palace © Imago

Wem es reicht, sich den Buckingham Palace von außen anzuschauen, der kann eine Zeit auswählen, wenn im Hof und auf der Straße vor dem Palast die Wachablösung stattfindet. Diese findet im Winter jeden zweiten, im Sommer jeden Tag statt. Sie beginnt um 10:30 Uhr am St James‘s Palace und endet um 11 Uhr am Buckingham Palace.

14. Millennium Bridge

Die Millennium Bridge ist die bekannte Fußgängerbücke über der Themse, die den nördlichen Stadtteil City of London mit dem südlichen Stadtteil Southwark verbindet. Die Brücke wurde bereits 1996 für das Millennium in Auftrag gegeben und im Jahr 2000 eröffnet. Dann wurde sie allerdings nach zwei Tagen wieder geschlossen, weil sie beim Betreten durch die Londoner zu schwanken begann. Sie wurde saniert und erst 2002 endgültig für Fußgänger freigegeben.

+ Millennium Bridge © Imago

Die Millennium Bridge ist auch eine Sehenswürdigkeit für Harry Potter-Fans, denn es handelt sich dabei um die Brücke, die am Anfang des Films „Harry Potter und der Halbblutprinz“ von den Todessern zerstört wird. Für die Dreharbeiten wurde die Brücke im Jahr 2008 zwei Tage lang gesperrt.

15. Shakespeare’s Globe Theater

Das heutige Shakespeare’s Globe ist eine Rekonstruktion des originalen Globe Theaters, das 1599 gebaut wurde. Dort wurden unter freiem Himmel Theaterstücke von Shakespeare aufgeführt. 1613 wurde das Theater durch ein Feuer zerstört, 1614 wieder aufgebaut und 1644 schließlich abgerissen.

+ Shakespeare‘s Globe Theatre © Imago

Das heutige Theater steht der Öffentlichkeit seit 1997 offen und man kann dort die klassischen Theaterstücke wie „Macbeth“ und „Mitsommernachtstraum“ anschauen oder eine geführte Tour buchen.

16. St Paul’s Cathedral

Die St.-Pauls-Kathedrale liegt im Stadtbezirk City of London und ist neben der Westminster Abbey die wichtigste und bekannteste Kirche von London. Es gibt das barocke Gebäude schon seit 1666 und Besucher können die Kathedrale mit der runden Kuppel, die eines der Wahrzeichen Londons ist, sowohl von außen als auch gegen einen Eintrittspreis von innen bewundern.

+ St. Paul‘s Cathedral © Imago

17. Free Walking Tours

Wer sich in London nicht auskennt, gerne aber Informationen zu den Sehenswürdigkeiten haben will, der kann an einer kostenlosen Walking Tour teilnehmen. Die Tourguides von verschiedenen Anbietern spazieren mit den Touristen durch Viertel von London und erzählen Anekdoten zu verschiedenen Themen wie „Harry Potter“, „Jack the Ripper“ oder „Graffitis“. Am Ende der Tour kann jeder Teilnehmer dem Tourguide so viel bezahlen, wie er gern möchte.

