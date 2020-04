Mallorca-Urlauber mit drastischen Maßnahmen: "Corona bekommt mich aus Malle, aber ..."

Urlaub ist dieses Jahr gestrichen? Ganz egal, dachte sich nun wohl ein eingefleischter Mallorca-Urlauber - und griff zu drastischen Maßnahmen.

Viele Deutsche haben ein bevorzugtes Urlaubsziel für ihre Erholung und die Extraportion Spaß: Mallorca .

. Die Liebe zu der Baleareninsel geht bei einem Mann so weit, dass er nun drastische Schritte ging.

Nachdem er während der Coronavirus-Krise nicht nach Mallorca* fliegen kann, holt er sich die Insel kurzerhand zu sich in die Wohnung.

Mann darf nicht nach Mallorca fliegen - und holt sich Strand mitten ins Wohnzimmer

In Spanien gilt seit Mitte März eine strenge Ausgangssperre wegen des Coronavirus. Auch auf Mallorca spürt man die Auswirkungen der Corona-Krise deutlich: Die Insel wirkt wie ausgestorben. Keine Touristen sind zu sehen, die einst so belebten Partyorte sind menschenleer. Wie lange es dauern wird, bis Deutsche wieder auf ihrer liebsten Insel Urlaub machen dürfen, ist ungewiss.

Doch davon lässt sich ein Mallorca-Urlauber nicht unterkriegen: Kurzerhand hat er sein Wohnzimmer in der Wohnung in ein Urlaubsparades verwandelt. Zumindest, wenn man dem Post glauben darf, der am 13. März 2020 auf der Facebook-Seite von Jodel erschienen ist. Über dem Foto prangen die Worte: "Corona bekommt mich aus Malle, aber nicht Malle aus mir! Markiere jemanden, mit dem du dir den Strand zu dir holen musst!"

Auf dem Foto ist das Zimmer einer Wohnung zu sehen, der Boden ist mit weißem Sand aufgeschüttet. Vor dem offenen Fenster, durch das Sonne in das Zimmer fällt, steht ein Liegestuhl, im Sand liegt ein aufblasbarer Ball sowie ein Schwimmreifen, im Eck des Zimmers eine Palme im Topf.

Auf Facebook amüsierten sich zahlreiche User über die witzige Idee, über die jedoch nicht näher bekannt ist, wo das Foto entstanden ist oder wer da so kreativ geworden ist. Unter den knapp 3.700 Kommentare (Stand: 14.4.2020) lautet einer: "Wäre auch eine Option!" Eine andere Nutzerin meint: "Wer klaut den Sand vom Spielplatz und opfert sein Wohnzimmer für die gute Sache?" Und ein dritter schreibt irritiert: "Auf Malle gibt es einen Strand?"

sca

