18 Stunden Verspätung und zu wenig Platz: Polizei muss Airline-Mitarbeiter vor wütenden Passagieren schützen

Von: Franziska Kaindl

Am Flughafen München lagen am vergangenen Donnerstag die Nerven blank: Weil ein Flugzeug extrem verspätet war, musste sogar die Polizei am Schalter für Ruhe sorgen.

Erst seit April dieses Jahres gibt es den neuen Ferienflieger Marabu – und der Start war mehr als holprig. Seinen bisherigen (negativen) Höhepunkt erreichte die Fluggesellschaft am vergangenen Donnerstag (25. Mai) in München: Eigentlich sollten Passagiere eines Flugs in Richtung Korfu um 5:55 Uhr ihre Reise antreten. Stattdessen mussten die Fluggäste stundenlang am Gate A23 ausharren. Der Grund: Die Airline konnte das benötigte Flugzeug nicht rechtzeitig bereitstellen.

Marabu-Flug mit 18 Stunden Verspätung – Urlauber in Rage

Offenbar war die Stimmung am Gate nach 15 Stunden Warten so stark am Brodeln, dass die Bundespolizei mit drei, vier Mann anrücken musste, um die Situation zu deeskalieren, wie die Bild-Zeitung berichtete. Die Nerven lagen laut einem Fluggast blank, es habe lautstarke Diskussionen gegeben. Nach ungefähr 18 Stunden stand dann schließlich eine Maschine der litauischen Charterfluggesellschaft Kasjet zur Verfügung und der Großteil der Passagiere konnte endlich nach Korfu fliegen. Allerdings nicht jeder: Die Maschine, die letztendlich zur Verfügung stand, war nämlich zu klein für alle Reisenden. Rund 40 Passagiere mussten daher auf einen Alternativflug umgebucht werden – der startete allerdings in Graz. Wie ein Fluggast laut Bild.de berichtete, sollten die Urlauber mit Taxi und Bus an den 380 Kilometer entfernten Flughafen gebracht werden, darunter auch Familien mit Kindern: „Die haben die Reise dann abgebrochen“.

Die junge Airline Marabu hat noch mit vielen Problemen zu kämpfen. (Symbolbild) © Johann Medvey/Imago

Laut einem Airline-Sprecher wurde ein „Flugzeugmuster eingesetzt, dass über eine reine Business-Class-Bestuhlung verfügt und deshalb weniger Sitzplätze aufweist als das ursprünglich geplante Muster.“ Die 40 Passagiere, die aufgrund der eingeschränkten Kapazität nicht mitfliegen konnten, seien auf einen Alternativflug in Graz gebucht worden und von dort ihr Ziel erreicht. Einem betroffenen Paar zufolge allerdings dann mit über 24 Stunden Verspätung.

Massive Verspätungen reißen nicht ab

Damit hören die Probleme bei Marabu aber nicht auf: Am Freitag soll es laut dem Branchenportal Aerotelegraph.com erneut zu massiven Verspätungen gekommen sein. Ein Flug von München nach Faro musste demnach um über einen Tag, auf den Samstagabend verschoben werden. Eine Maschine aus Malaga kam hingegen mit acht Stunden Verspätung am Freitagabend an. Und auch ab Hamburg konnte ein Flieger nach Las Palmas erst mit viereinhalb Stunden Verspätung abheben. Aus diesem Grund kam auch der Rückflug zu spät an und musste daher auf Hannover ausweichen.

Warum kommt es bei Marabu zu so vielen Verspätungen?

Die Airline Marabu wurde Ende 2022 vom Finanzinvestor Attestor gegründet – der auch Condor übernommen hat –, um ausgewählte Strecken von Condor zu übernehmen. Wie Aerotelegraph aus Luftfahrtkreisen berichtet, könne letztere die zusätzliche Nachfrage nach dem Ende der Corona-Beschränkungen nicht decken. Außerdem würden zusätzliche Flugzeuge auch zusätzliches Personal erfordern, welches nicht rechtzeitig geschult werden könne – zumal die Fluggesellschaft aktuell seine Langstreckenflotte erneuert. Daher sollte eine neue Airline her, die klassische Urlaubsziele bedient.

Im Februar verkündete der Marabu-Chef Paul Schwaiger im Gespräch mit dem Fachverlag FVW, dass man im Sommer mit sechs Maschinen und im Winter mit vier Maschinen von München und Hamburg aus an den Start gehen möchte. Die meisten davon sollten über Wet-Lease-Anbieter zur Verfügung gestellt werden. Marabu selbst verfügte zum Start im April nur über einen eigenen Airbus A320 Neo – und der fiel am siebten Tag aufgrund eines technischen Defekts aus. Darum wurde die Vielzahl der Flüge bisher über Ersatzkapazitäten von Sundair, Chair Air, Plus Ultra oder Fly 2 Sky durchgeführt.

„Das Hinzuziehen von sogenannten Wet-Lease-Partnern, also das Anmieten von Flugzeugen von Partner-Airlines, ist eine marktübliche Herangehensweise aller Fluggesellschaften, wenn kurzfristig auf Zusatzfluggerät zurückgegriffen werden muss“, erklärte ein Marabu-Sprecher laut RTL. Offenbar läuft dieses System aber bei der neuen Airline noch nicht so rund – Flugzeuge werden nicht rechtzeitig bereitgestellt, sodass es zu den enormen Verspätungen kommt.