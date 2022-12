Das liebste Urlaubssouvenir der Deutschen: EU will Mini-Shampoos in Hotels verbieten

Von: Franziska Kaindl

Die EU-Kommission hat einen Vorschlag zum Umgang mit Verpackungsmüll formuliert. Dies könnte dazu führen, dass Mini-Shampoos in Hotels bald Geschichte sind.

Dass Shampoos und andere Toilettenartikel in vielen Hotels zur freien Verfügung stehen, ist für Urlauber oft eine Erleichterung – schließlich spart es Platz im Koffer und ist eine Sache weniger, an die man denken muss. Gleichzeitig sind die Pflegemittel ein beliebtes „Souvenir“ – und das, obwohl „geschlossene Kleinstprodukte“ nicht einfach mitgenommen werden dürfen. „Wer diese Sachen oder auch ungeöffnete Produkte mitnimmt, macht sich wegen Diebstahls strafbar“, warnte Sabine Fischer-Volk, Juristin bei der Verbraucherzentrale Brandenburg, vor einiger Zeit gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Bald dürfte das aber sowieso kein Problem mehr sein: Die EU-Kommission hat einen Vorschlag vorgelegt, der Verpackungsmüll noch weiter eindämmen soll. Damit könnte es schon bald auch den Mini-Shampoos in Hotels an den Kragen gehen.

Einwegverpackungen, Mini-Flaschen & Co.: Das will die EU verbieten

Die geplanten Vorschriften der EU-Kommission sehen unter anderem vor, unnötige Verpackungen zu verbieten. Dazu zählen „Einwegverpackungen für Lebensmittel und Getränke, die in Restaurants und Cafés verzehrt werden, Einwegverpackungen für Obst und Gemüse, Miniatur-Shampooflaschen und andere Miniaturverpackungen in Hotels.“ Einzeln verpackte Kaffeemilch, Ketchup, Senf oder Mayonnaise – auch das ist laut Bild.de von der Verordnung betroffen. Das übergeordnete Ziel sei, Verpackungsabfälle um 15 Prozent pro Mitgliedstaat und pro Kopf bis 2040 zu verringern. Bis 2030 sollen alle Verpackungen komplett recyclebar sein.

Hotelbranche verweist auf Alternativen für Mini-Shampooflaschen

In der Hotelbranche nimmt man die geplanten Vorschriften mit Gelassenheit auf. Ein Verbot von Mini-Shampooflaschen in Hotelzimmern sei laut Axel Klein, Geschäftsführer des Dehoga Sachsen, kein Problem. Schon jetzt würden viele Betriebe große Shampoo-Spender in der Dusche nutzen, wie er laut MDR berichtet. Auch beim Frühstück können Hotels ohne einzeln verpackte Produkte auskommen: „Da gibt es auch jetzt schon Lösungen dafür. Zum Beispiel bei der Butter gibt es Automaten – vor allem in größeren Betrieben –, die die Butter portionsgerecht auswerfen. Es ist durchaus möglich, mit neuen Ideen und Varianten auf Einzelverpackungen zu verzichten. Und ich glaube auch, hygienisch ist das durchaus machbar.“

Etwas kritischer sieht man das Ganze in der Gastronomie, insbesondere hinsichtlich der Einwegverpackungen für übriggebliebenes Essen, das Gäste mit nach Hause nehmen wollen. „Es ist jedem bekannt, dass, wenn man die Portion nicht schafft, das gern eingepackt nimmt und nicht wegwirft. Und es ist schwierig, dem Gast zu sagen, dass er seine eigene Verpackung von daheim mitbringen muss. Ich sehe hier den Widerspruch dahingehend, dass wir eigentlich Müll vermeiden wollen und Essen, das noch verzehrfähig ist und das der Gast möglicherweise noch essen möchte, dann in den Müll wandert. Damit schieben wir auf der anderen Seite wieder eine Müllproduktion an“, sagt Michael Schmidt, Präsident des Dehoga Sachsen-Anhalt, laut MDR.

Bis es zu einem endgültigen Verbot kommt, muss sich die Kommission zunächst noch mit den EU-Ländern und dem EU-Parlament abstimmen. Ein Stichtag für das Inkrafttreten der Verordnung ist also noch nicht festgelegt.