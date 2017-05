Nervenaufreibend: Die legendärsten Bahnstrecken der Welt

Auf diesen Strecken fährt man nicht einfach nur mit dem Zug von A nach B - hier werden Passagiere auf kleine Mutproben gestellt.

Erinnern Sie sich an Ihre letzte Zugfahrt? Das Spannendste war daran möglicherweise, ob Sie noch einen Sitzplatz ergattern konnten. Auf diesen Bahnstrecken kann man dagegen schon nervös werden: Sie fahren über schwindelerregende Brücken, wackelige Holzkonstruktionen, durch Felsen, in die per Hand Tunnel geschlagen wurden und rauben Passagieren nicht selten den Atem.

Tren a las nubes, Viaducto La Polvorilla, Argentinien

Der Touristenzug tren a las nubes führt über den Viaducto La Polvorilla im Süden Argentiniens, der rund 4.200 Meter hoch ist. Als im Jahr 2005 der Zug mitten auf dem Viadukt stehen blieb, wurde der Verkehr eingestellt: Die Lokomotive war defekt und hatte keine Energieversorgung mehr, sodass die Insassen bei Minusgraden auf der Brücke ausharren mussten. Mittlerweile ist der tren a las nubes wieder in Betrieb. Zur Sicherheit der Passagiere wird die Lokomotive aber von einem Sicherheitswagen und der Ambulanz begleitet.

Georgetown Loop Railroad in Colorado, USA

Die Loop Railroad führt in knapp 30 Meter Höhe über die Devil’s Gate High Bridge in Colorado, die wiederum über den Clear Creek Canyon führt. Die Strecke ist heute eine echte Touristenattraktion.

Kuranda Scenic Railway in Australien

Diese Bahnstrecke ist 37 Kilometer lang und schlängelt sich in Serpentinen auf die Macalister Range. Auch hier sind vor allem Touristen unterwegs, um die einzigartige Kulisse zu erkunden: Mit der Hand wurde der Tunnel auf der Strecke in den Fels gehauen, der Weg führt über Brücken und schlängelt sich einige enge Kurven entlang.

Cumbres and Toltec in Colorado, USA

Cumbres and Toltec Scenic Railroad ist eine Eisenbahn in den Rocky Mountains. Starke Steigungen machen die abenteuerliche Bahnstrecke aus. So müssen häufig mehrere Lokomotiven vorgespannt werden, um den Zug die Berge hinaufzuziehen.

Glacier Express, Schweiz

Der auf Tourismus ausgelegte Schnellzug überquert zwei große Wasserscheiden und überquert einige schwindelerregende Brücken auf seiner Strecke durch die Schweiz. Angefangen in Zermatt führt diese bis nach St. Moritz.

Von Simona Asam