Für den Urlaub in Großbritannien brauchen Sie bald eine elektronische Einreisegenehmigung

Von: Clara Kistner

Teilen

Verkompliziert sich die Einreiseprozedur nach Großbritannien auch für Europäer durch eine zukünftig benötigte elektronische Einreisegenehmigung?

Selbst in den Urlaub reisen die meisten Menschen gerne vorbereitet und gut sortiert. Das fängt bei einer strukturierten Packliste an und findet sich auch im sinnvoll gepackten Handgepäck, samt ausgedruckten Bordtickets und benötigten Personalien wieder. Für einen Urlaub in Großbritannien fällt zukünftig noch ein weiterer Schritt im Rahmen der Reisevorbereitung an – das Beantragen einer elektronischen Einreisegenehmigung (Electronic Travel Authorization, abgekürzt ETA).

Wer für Großbritannien in Zukunft eine ETA benötigt

Die elektronische Einreisegenehmigung soll, laut Serviceseite Reisereporter.de, schrittweise eingeführt werden. So sind zunächst, ab dem 15. November 2023 Reisende aus Katar von der neuen Regelung betroffen. Ab 22. Februar 2024 sind dann auch Bahrain, Jordanien, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emiraten an eine elektronische Einreisegenehmigung gebunden.

Auch für einen spontanen Kurztrip nach London wird zukünftig eine elektronische Einreisegenehmigung nötig sein. (Symbolbild) © Imagebroker/Imago

Anschließend sollen sämtliche weitere Länder folgen. Unter anderem alle EU-Staaten, mitunter Deutschland, benötigen zukünftig eine ETA für die Einreise ins Vereinigte Königreich. Laut Adac.de, allerdings erst ab voraussichtlich Ende 2024.

Gebühren und Gültigkeit der elektronischen Einreisegenehmigung

Die elektronische Einreisegenehmigung, die in Zukunft benötigt wird, kostet Sie 10 Pfund (umgerechnet 12 Euro). Dafür gilt sie ganze zwei Jahre nach Beantragung, sodass in der Folgezeit keine zusätzlichen Kosten auf Sie zukommen werden.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen verpassen? Dann melden Sie sich für den Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Für die Einreise in ins Vereinigte Königreich muss auch für Babys und Kinder eine eigene Einreisegenehmigung beantragt werden.

Selbstbeteiligung oder mehr zahlen aufgrund des Alters: Fehler bei der Reiserücktrittsversicherung Fotostrecke ansehen

Laut der britischen Regierung soll das Stellen eines Antrags auf eine ETA in wenigen Minuten mit einer Registrierung über die UK-ETA-App oder online erledigt sein. Anschließend muss nur noch auf die Genehmigung des Antrags gewartet werden, eine Entscheidung, die innerhalb von drei Tagen fallen sollte.