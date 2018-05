Neues Reiserecht: Das müssen Sie jetzt wissen - sonst kann es teuer werden

Immer mehr Menschen buchen ihre Reise online, gestalten sie individuell und spontan. Im Reiserecht tritt am 1. Juli 2018 eine neue Richtlinie in Kraft.

In diesem Jahr ändert sich in Sachen Reisebuchung so einiges. Vor allem ab dem 1. Juli 2018 sollten Urlauber aufpassen, ab da gibt es nämlich Änderungen im Reiserecht.

Auf welche Punkte Sie dabei besonders achtgeben sollten, hat Finanztest zusammengestellt. Lesen Sie dazu alles in der Übersicht:

Keine Extrakosten für Kreditkartenzahlung bei Online-Buchung der Reise

Wer online bucht, kann endlich wieder seine Kreditkarte einsetzen. Denn seit 13. Januar 2018 dürfen bei der Nutzung von Visakarte und Mastercard keine Extra­kosten mehr anfallen.

Preiserhöhung der Reise zwischen Buchung und Reiseantritt

Oft vergessen, aber nicht selten der Fall: Nach der Buchung und vor Antritt der Reise können die Kosten für Ihre Reise nochmal erhöht werden. Diese Erhöhungen umfassten bisher bis zu fünf Prozent. Ab 1. Juli 2018 und mit dem neuen Pauschal­reiserecht sind Erhöhungen bis zu acht Prozent erlaubt.

Eine weitere drastische Änderung: Durfte die Reise bisher nicht mehr in vier Monaten bis zur Reise teurer werden, sind es ab 1. Juli nur noch zwanzig Tage. Bis kurz vor Reiseantritt dürfen Veranstalter also den Preis für die Reise nochmal erhöhen.

Kostenloser Rück­tritt: Nur noch in manchen Fällen möglich

Sie möchten kostenlos von Ihrer geplanten Reise zurücktreten? Das ist in folgenden Situationen möglich:

Naturkatastrophen am Reiseziel

Politische Unruhen am Reiseziel

Das Auswärtige Amt spricht nach der Buchung eine Reisewarnung für das Reiseziel aus

Der Veranstalter verteuert die Reise um mehr als derzeit 5 Prozent oder – ab 1. Juli 2018 – um 8 Prozent

Die Reise ändert sich nach der Buchung wesentlich, etwa wenn bei einer Kreuz­fahrt einige Häfen als Anlaufpunkte gestrichen werden

Preis­minderung für die Reise: Wann ist das möglich?

Laut Finanztest dürfen Reisende, die ihre Reise ab 1. Juli 2018 buchen, nach dem neuen Pauschal­reiserecht noch zwei ­Jahre nach dem Urlaub reklamieren. Das geht allerdings erst, wenn der Veranstalter die Chance bekommt, die Mängel vorher zu beheben.

