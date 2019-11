Passagier reißt Tür von Notausgang in Flugzeug vor Start heraus - Mitreisende in Panik

Ein Passagier drehte an Bord eines Fluges der Airline Thai Smile durch: Er riss vor dem Start die Tür des Notausgangs aus der Verankerung. Verletzt wurde niemand.

Mitreisende gerieten in Panik, als ein junger Mann die Tür des Notausgangs aus den Angeln riss.

Das Ganze geschah auf einem Flug von Chiang Mai nach Bangkok mit der Airline Thai Smile.

Der Mann sei Berichten zufolge stark alkoholisiert gewesen.

Alkoholisierter Passagier reißt Tür von Flugzeug-Notausgang heraus

Der Mann soll sich vor dem Start der Thai-Smile-Maschine von Chiang Mai nach Bangkok von seinem Sitz erhoben haben und zur Flugzeugtür geeilt sein. Er habe sie aus den Scharnieren gerissen, bevor ihn jemand davon habe abhalten können. Dies berichtet das Portal The Sun. Durch das Herausreißen habe sich die Notrutsche des Airbus A320 automatisch aufgeblasen.

In dem Flugzeug befanden sich zu dem Zeitpunkt 86 Passagiere. Die meisten von ihnen hätten auf den Vorfall panisch reagierte und geschrien. Das Sicherheitspersonal des Flughafens habe den Mann schließlich am Boden fixiert. Lokale Medien nannten ihn den ''verrückten Ausländer''.

Video: Mann öffnet Notausgang am Flugzeug, weil Ausstieg verwehrt

Mann reißt Flugzeugtür aus Verankerung - tausende Euro Schaden

Durch den Vorfall sei der Fluggesellschaft Thai Smile ein Schaden von mehr als 600.000 Baht, also rund 18.000 Euro, entstanden. Der Passagier sei noch an Ort und Stelle verhaftet worden.

Ein Sprecher der Airline Thai Smile, ein Tochterunternehmen der Fluggesellschaft Thai Airways, entschuldigte sich für den Vorfall: "Der Vorfall ereignete sich, als das Flugzeug vom internationalen Flughafen Chiang Mai in Richtung des internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok abfliegen sollte. Nachdem die Flugzeugtür erfolgreich geschlossen worden war, gab es eine Wartezeit bis zum Start. Ein ausländischer männlicher Passagier rannte los, um die Notausgangstür neben der linken Tragfläche des Flugzeugs zu öffnen. Durch den Vorfall wurde die Nottür vollständig geöffnet und die Notrutsche blies sich auf. Der Kapitän setzte den Flug sofort aus und informierte Boden- und Sicherheitspersonal, um den Vorfall zu kontrollieren. Der Mann wurde festgenommen, noch ist aber nicht klar, was seine Motivation war."

