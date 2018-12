Was über Airbnb gebucht wurde, stellt sich schnell als etwas ganz anderes heraus... (Symbolbild)

Das Geburtstagsgeschenk dreier Geschwister an die Mutter sollte eine entspannte Reise nach Hamburg werden. Vor Ort stellte sich die Unterkunft aber als etwas anderes heraus.

Kopenhagen - Die 25-jährige Anna Vigsø wollte ihre Mutter Ende November zusammen mit ihren beiden Geschwistern eigentlich mit einer gemeinsamen Reise nach Hamburg überraschen. Doch es kam alles ganz anders.

Familie reist nach Hamburg - und landet statt im Airbnb im Bordell

Als die Familie für einen Drei-Tages-Urlaub schließlich in Hamburg die ursprünglich gebuchte Unterkunft betrat, folgte die große Verwunderung: Bei den Räumlichkeiten handelte es sich scheinbar um ein Bordell, wie das dänische Portal B.T. berichtet. Alles sei voll von Schmuddelfilmen und diversen Utensilien für das Lustspiel gewesen.

Zwar hätten sich die Geschwister vorher über die Unterkunft, die sie über Airbnb gebucht hatten, informiert und wussten, dass die Unterkunft direkt an der Reeperbahn lag. Damit habe dann aber doch keiner gerechnet.

Schon als sie bei der Ankunft mit dem Taxi vor der Unterkunft hielten, habe sie eine Prostituierte auf der Straße gefragt, ob sie dort richtig seien. "Als wir aus dem Taxi stiegen, fragte eine Prostituierte: 'Möchtest du wirklich hier wohnen?' Und dann führte sie uns zur Tür", berichtete Vigsø, die sich in Dänemark auch Rapperin Vigsø nennt.

Schon da habe die Familie gemerkt, dass etwas falsch laufe. "Als wir dann in die Wohnung kamen, haben wir es sofort gemerkt. Es gab ein großes Schlafzimmer, in dem es ein riesiges X gab, und überall hingen Peitschen und Handschellen. Es gab viele Poster von nackten Frauen und zahlreiche Pornofilme", so Vigsø.

"Jeder war geschockt", erzählt sie der B.T. weiter. "Was zum Teufel hatten wir da gebucht?" Doch dann hätten sie versucht, sich damit zu arrangieren und das Beste daraus zu machen: Sie verbrachten den Urlaub dort und erlebten eine schöne Zeit in Hamburg.

Dem Airbnb-Vermieter habe Vigsø aber dann noch eine Nachricht geschickt, dass ein entsprechender Hinweis ganz angebracht gewesen wäre...

