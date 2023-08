„Mein Wille ist das, was zählt“: Pilot bringt Passagieren Manieren bei

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Ein Pilot hielt kürzlich vor Abflug eine Ansprache an die Passagiere – darin warnte er die Mitreisenden vor respektlosem Verhalten.

Wenn ein Pilot eine Ansprache an die Passagiere hält, dann geht es meistens um das Wetter am Reiseziel oder die Sicherheitsbestimmungen im Flugzeug – eine Routine, bei der es in der Regel nicht viele Überraschungen gibt. Anders verhielt es sich kürzlich bei einem Flug der American Airlines. Hier sah sich der Kapitän offenbar genötigt, ein paar klare Regeln für den Umgang der Passagiere mit den Flugbegleitern und untereinander aufzustellen. Damit sorgte er für erstaunte Reaktionen unter den Fliegenden.

Pilot hält überraschende Ansprache im Flugzeug: „Das werden wir nicht dulden, okay?“

Ein Video der Ansprache wurde von der US-amerikanischen Comedian Anna Leah Maltezos auf Instagram geteilt und wurde innerhalb von knapp zwei Wochen über 420.000 Mal (Stand: 7. August) aufgerufen. „Ein American-Airlines-Pilot hat die Nase voll von Ihnen allen“, betitelte die 39-Jährige ihren Clip.

Und beim Anhören der Ansprache wirkt diese Beschreibung ziemlich zutreffend. Der Kapitän beginnt zunächst damit, die Passagiere darauf hinzuweisen, mit den Mitarbeitern der Airline respektvoll umzugehen: „Denken Sie daran, dass die Flugbegleiter in erster Linie für Ihre Sicherheit da sind. Erst dann sind sie dazu da, Ihren Flug angenehmer zu gestalten. Sie werden sich um euch kümmern, aber ihr werdet auf das hören, was sie zu sagen haben, denn sie vertreten meinen Willen im Cockpit oder in der Kabine und mein Wille ist das, was zählt“, ist die Stimme des Piloten zu hören.

Schön des Öfteren beschwerten sich Flugbegleiter darüber, von den Passagieren nur wie Bedienstete behandelt zu werden. Dabei hat bereits die US-Flugbegleiter-Gewerkschaft AFA in einer Mitteilung auf ihrer Webseite darauf hingewiesen, dass der Beruf des Flugbegleiters nicht in die Kategorie einer einfachen Dienstleitungsfunktion fällt. Sie würden auch eine Sicherheitsfunktion an Bord erfüllen und dienten im Notfall als Ersthelfer – ein Detail, das offenbar viele Reisende übersehen.

Ein American-Airlines-Pilot hatte offenbar das dringende Bedürfnis, seine Passagiere schon vor Abflug zu erziehen. (Symbolbild) © Dmytro Sidelnikov/Imago

Aber auch untereinander könnten die Passagiere bessere Manieren an den Tag legen, wie der Pilot findet: „Seid nett zueinander, seid respektvoll zueinander. Ich sollte das nicht sagen müssen.“ Mann solle Menschen so behandeln, wie man selbst behandelt werden wollte, aber: „Ich muss das bei jedem einzelnen Flug sagen, weil die Leute das nicht tun und egoistisch und unhöflich sind, und das werden wir nicht dulden, okay?“, stellt der Kapitän klar. Dazu gehöre, das eigene Hab und Gut sicher zu verstauen, sodass sie niemandem im Weg stünden und den Müll dorthin zu bringen, wo er hingehöre. Außerdem erklärt er: „Lehnt euch nicht an anderen Leute an, schlaft nicht auf anderen Leuten ein, werdet nicht auf anderen Leuten ohnmächtig oder sabbert auf sie, es sei denn, ihr habt darüber gesprochen und sie haben eine wetterfeste Jacke.“

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Und eine weitere lästige Angewohnheit scheinen Passagiere im Flugzeug regelmäßig zur Schau zu stellen – zumindest oft genug, dass es ebenfalls erwähnt werden muss: „Das soziale Experiment, Videos auf Lautsprechermodus zu hören und mit einem Handy auf Lautsprechermodus zu sprechen, ist vorbei“, sagt der Pilot in dem Video. „Vorbei und erledigt in diesem Land. Niemand will Ihr Video hören. Ich weiß, Sie finden es super süß, wahrscheinlich ist es das auch, aber das geht nur Sie etwas an, richtig? Also behalten Sie es für sich.“ Dies gehöre einfach zu einer respektvollen Gesellschaft dazu, so seine Meinung.

Zu guter Letzte verkündete er auch noch eine gute Nachricht für diejenigen, die sich mit einem Mittelsitz begnügen mussten: „Euch gehören beide Armlehnen, das ist mein Geschenk an euch.“ Eine Etikette, die übrigens nicht nur an Bord des American-Airlines-Piloten gilt, sondern allgemein anerkannt ist.

Ideal für einen Kurzurlaub: Zehn europäische Städte, die Sie gesehen haben sollten Fotostrecke ansehen

Instagram-User sind begeistert von Piloten-Ansprache

Auch die Reaktionen der Passagiere sind teilweise im Video zu hören – wenn auch nicht unbedingt zu sehen. Einige scheinen die Worte amüsant zu finden, andere zeigen sich eher verwundert hinsichtlich der langen und harschen Ansprache: „Was geht hier vor?“, meint zum Beispiel eine Frau. In den Kommentaren auf Instagram finden sich ebenfalls zahlreiche Reaktionen auf das Video. Die meisten feiern den Piloten für seine deutlichen Worte:

„Die Menschen, die sich über diese Ansprache beschweren, sind die Leute, die es hören sollten.“

„Er hat nicht Unrecht. Die Tatsache, dass er das sagt, bedeutet, dass er von diesen ganzen kindischen Erwachsenen die Schnauze voll hat.“

„Wenn Sie sich über diese Ansprache aufregen, Gratulation, dann sind Sie das Problem.“

„Wenn du dich wie ein Sechstklässler auf einem Ausflug benimmst, dann verdienst du es auch, wie ein Sechstklässler auf einem Ausflug behandelt zu werden.“

„Als Flugbegleiterin seit über 35 Jahren .... Ich kann nur sagen: Bravo, Captain! Jeder, der nicht mit dem einverstanden ist, was er gesagt hat, hat anscheinend keine Ahnung von sozialen Umgangsformen und kann sich nicht darum kümmern, respektvoll mit anderen Passagieren umzugehen. Die Dinge, die ich gesehen habe, wie die Leute tun und sagen, sind unglaublich. Wenn jeder die goldene Regel befolgen würde, wäre das Fliegen ein Kinderspiel.“