Planungstool für den nächsten Bootstörn

Teilen

In der Skipper App des ADAC werden Häfen auf einer interaktiven Karte dargestellt - mit einem Klick gibt es mehr Infos zum Hafen. © ADAC/dpa-tmn/Handout

Alles, was das Skipper-Herz begehrt: In einer neuen App gibt es Informationen für Segler, Motorbootfahrer und Co. - etwa interaktive Karten mit Häfen und Marinas. Was taugt die Anwendung?

München - Für alle, die gerne im Boot auf dem Wasser unterwegs sind, gibt es eine neue interessante Anwendung: In der ADAC Skipper App sollen Segler und Motorbootfahrer, Eigner und Charterer gleichermaßen ihre Fahrten besser planen können.

Das sind die Funktionen:

- Datenbanken mit Infos zu Ausstattung, Infrastruktur und Service von rund 4000 Häfen und Marinas, vor allem in Europa, vereinzelt aber etwa auch in Regionen wie Mittelamerika oder Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten

Inspiration für den nächsten Törn? Die App liefert auch Infos über Segelreviere. © ADAC/dpa-tmn/Handout

- interaktive Karte mit Häfen, Marinas und Ankerplätzen, die sich auch zur Törnplanung hinzufügen lassen

- Routentracking-Funktion: Törnaufzeichnung und aktuelle Infos etwa zu Distanz, Dauer und Geschwindigkeit

- Revierberichte mit Informationen zu Wind, Wetter und Wellengang sowie Regeln und Bestimmungen vor Ort

- Ratgeber mit allgemeinen Informationen und Tipps rund ums Thema, zum Beispiel worauf man achten muss, wenn man ein Boot chartert

Lohnt sich die App?

Die App ist in der Basisversion kostenlos, für den Sommer ist eine kostenpflichtige Pro-Version geplant. Um die App auszuprobieren, muss man sich nicht zwingend einen Account anlegen, sondern kann direkt loslegen. Die App ist intuitiv und nutzerfreundlich gestaltet. Verfügbar ist sie für die Systeme iOS und Android. dpa