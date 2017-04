Rom ist wahre Liebe: Besuchen Sie die ewige Stadt

Urlaub in Rom ist viel mehr als eine Reise: Rom ist erfüllt von zauberhafter Energie, ehrwürdiger Nachdenklichkeit und spürbarer Lebensfreude.

Rom ist Dolce Vita, Zauber und Abenteuer: Prachtvolle Architektur, antike Bauwerke und unvergleichlicher Charme zeichnen die Hauptstadt Italiens aus. Kommt man an der massiven Stadtmauer vorbei, wird man demütig - bewacht sie doch schon seit so vielen Jahren die Stadt.

Rom - das lebendige Meisterwerk

"O wie fühl ich in Rom mich so froh": Wachsame Augen finden in jedem Gemäuer verborgene Schätze aus vergangenen Zeiten. Hier hatte Goethe seinen Wohnsitz gemeinsam mit anderen Malern, dort tut sich auf einmal eine Kirche auf, deren Innenraum künstlerisch mit Skeletten und Totenköpfen verziert ist. Es handelt sich dabei um das Ossuarium in der Krypta der Kirche Santa Maria Immacolata a Via Veneto.

Vom Gianicolo, einem Hügel im Stadtteil Trastevere, hat man einen überragenden Blick über ganz Rom. Von dort können Sie auch direkt auf die Kuppel des Petersdoms schauen. Der Petersdom - oder Basilica Sancti Petri in Vaticano - ist eine der bedeutendsten Kirchen der Welt. Der Dom fasst rund 20.000 Menschen und ist damit eines der größten Kirchengebäude weltweit.

Das Forum Romanum liegt zwischen drei von insgesamt sieben Hügeln, auf denen Rom erbaut wurde: Kapitol, Palatin und Esquilin. Die anderen vier heißen Quirinal, Viminal, Aventin und Caelius. Das Forum Romanum war der Mittelpunkt des politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und religiösen Lebens des antiken Roms. Ein Spaziergang durch die antiken Ruinen und Bauwerke des Forum Romanum ist ein absolutes Muss für jeden Touristen.

Nach einem Besuch im Forum bietet sich der Gang ins Kolosseum an. Denn was die meisten nicht wissen: Tickets gibt es im Doppelpack für beide Sehenswürdigkeiten, so dass auch die lange Warterei größtenteils wegfällt.

Das Vittorio-Emanuele-Monument, das von Römern scherzhaft "Schreibmaschine" genannt wird, befindet sich an der Piazza Venezia. Von da aus geht es weiter die Via del Corso entlang - hier ist Zeit für ausgiebiges Flanieren mit vielen Shoppingmöglichkeiten. Vorbei an der spanischen Treppe, einem beliebten Ort bei Touristen, die sich auf ihren Stufen in der Sonne von ihrer Sightseeing-Tour erholen. Weiter geht es zur Piazza del Popolo, einer der bekanntesten und berühmtesten Plätze Roms. In anderer Richtung liegt der große Stadtpark Villa Borghese, in dem sich die Galleria Borghese, Tempel und Brunnen befinden.

Weiter geht es am Pantheon: Das Pantheon ist ein Bauwerk, das zur Kirche geweiht wurde. Es verfügt über die größte Kuppel weltweit und ist sehr gut erhalten. Von dort aus ist es ein Katzensprung zur Fontana die Trevi - dem Trevibrunnen. Da es Glück bringen soll, Münzen in den Brunnen zu werfen, ist dies wohl die Bewegung, die man dort am Wasser von den meisten der Touristen sieht. Die Münzen werden dann regelmäßig von Mitarbeitern der Stadt Rom aus dem Wasser gefischt. Vor ein paar Jahren kam so eine halbe Millionen Euro zusammen. Die Brunnen-Erlöse werden der Caritas gespendet.

Durch Rom spazieren - und innehalten

Die ewige Stadt am Tiber strotzt nur so von Lebensfreude: Durch Rom sollten Reisende sich zu Fuß bewegen, denn auf diese Weise saugt man die Lebensfreude förmlich in sich auf. An belebten Plätzen, wie etwa dem Campo de Fiori oder der Piazza Santa Maria in Trastevere, pulsiert das Leben.

Beginnen Sie den Tag mit einem Cappuccino und einem süßen Cornetto und tauchen Sie während Ihres Aufenthalts ein in die römische Gastronomie: Ob Ristorante oder Trattoria - bei typisch italienischen Antipasti, Pizza mit echter Büffelmozzarella und einem frischen Vino della Casa (Hauswein) ist Glücklichsein vorprogrammiert.

Lassen Sie abends sich mit einem Aperitivo und ein paar Oliven in einer Bar nieder und beobachten Sie das pulsierende Leben: Musiker, Tänzer und andere Straßenkünstler gibt es an jeder Ecke, das Leben in Rom wird Sie verzaubern.

Jeder sollte einmal in die ewige Stadt reisen: Rom ist ein Gefühl, das für immer bleibt.

Infos rund um Rom

Rom ist die Hauptstadt von Italien.

Einwohnerzahl: ca. 2,8 Mio.

Flughafen: Leonardo da Vinci, Flughafen Rom-Fiumicino (FCO)

Shopping-Highlights: Via del Corso, zahlreiche kleine Stände und Straßenverkäufer

Kulinarische Genüsse auf römisch: Spaghetti alla Carbonara, Pizza, Innereien, Bruschetta, Supplì (frittierte Kroketten gefüllt mit Reis und Käse)

Sightseeing-Highlights: Circus Maximus, Petersdom und Katakomben, Sixtinische Kapelle, Engelsburg, Pantheon, Piazza Navona, Campo de' Fiori, Trevibrunnen, Spanische Treppe, Forum Romanum, Pantheon und vieles mehr

Von Simona Asam