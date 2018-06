Drastische Änderung: Ryanair verbannt Handgepäck von Bord

Bei Ryanair darf künftig nur noch bestimmtes Handgepäck mit an Bord genommen werden.

Drastische Änderung bei Ryanair

Seit 15. Januar 2018 dürfen Passagiere, die ein Ticket ohne Zusatzleistung gebucht haben, ihr Handgepäck nicht mehr mit in die Kabine nehmen. Sie müssen es stattdessen am Gate abgeben (nicht am Check-In-Schalter!). Kosten hierfür entstehen keine zusätzlichen.

Lediglich ein kleines Handgepäckstück darf mit an Bord genommen werden. Die maximal Größe umfasst die Maße von 35x20x20 Zentimetern. Weil bisher zwei kleine Handgepäckstücke mit an Bord genommen werden durften, sollten Passagiere von Ryanair die neue Regelung unbedingt beachten und bei ihrer nächsten Reise berücksichtigen.

Der Grund für die drastische Änderung ist der mangelnde Platz in den Gepäckfächern: Mit zwei Handgepäckstücken pro Passagier reicht der Platz nicht mehr aus. Dadurch komme es nicht selten zu Verspätungen, wie es heißt.

Diese Personengruppe ist von der Regelung ausgenommen

Ausgenommen von den neuen Bestimmungen bei Ryanair ist eine bestimmte Personengruppe, nämlich Passagiere mit Priority Boarding. Diesen Fluggästen ist es erlaubt, weiterhin zwei Handgepäckstücke mit an Bord zu nehmen.

sca