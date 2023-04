Saisonstart für Strandkörbe am Ostseestrand

Die ersten Strandkörbe bringt Familie Nehls von der gleichnamigen Strandkorbvermietung an den Ostseestrand in Warnemünde. © Jens Büttner/dpa

Der Frühling klopft an, die ersten Sonnenstrahlen gucken hervor. Und das bedeutet: die Strandkorbsaison an der Ostsee beginnt.

Warnemünde - Bei strahlendem Sonnenschein, aber eiskalten Temperaturen haben vielerorts die Strandkorbvermieter ihre rot- oder blauweiß gestreiften Zweier-Sitzkörbe mit Sonnendach, verstellbarer Rückenlehne und herausziehbaren Fußstützen in den Sand gesetzt. In Warnemünde werden es in den kommenden Apriltagen hunderte werden, die sich von der Mole an der Warnowmündung westlich am Sandstrand aneinanderreihen.

Die Strandkörbe können für die ganze Saison, tage- oder auch stundenweise gemietet werden. In dem zu Rostock gehörenden Ostseebad dauert die Saison vom 1. April bis 15. Oktober. Am Warnemünder Strand werden jedes Jahr rund 2200 Strandkörbe aufgestellt. Warnemünde gelte als Geburtsort des Strandkorbs, so die Tourismuszentrale. dpa