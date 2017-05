Scheinbar harmloses Urlaubsfoto sorgt für Aufregung

Ein lachendes Paar auf einem Boot im sonnigen Urlaubsland: So wirkt dieses Bild bei genauerer Betrachtung. Doch wer nur flüchtig hinsieht, der sieht etwas anderes.

Dieses Urlaubsfoto sorgt derzeit im Netz für Aufregung. Darauf zu sehen ist ein glücklich lächelndes Paar auf einem Boot, im Hintergrund der strahlend blaue Himmel.

Optische Täuschung

Wenn man aber nur flüchtig über das Bild fliegt, so zeigt sich auf dem Bild eine etwas weniger jugendfreie Variante des Paare: Es wirkt dann so, als trage der Mann keine Hosen und säße breitbeinig auf dem Boot.

Sein nach unten gestreckter Zeigefinger macht das Ganze nicht viel besser. Auf der Online-Plattform Imgur sahen sich das Bild schon rund 1,7 Millionen Menschen an (Stand: 8.5.17).

Sehen Sie es?

Wer sich jetzt fragt, was an dem Urlaubsbild versaut sein soll, dem sei der Tipp gegeben: Fokussieren Sie die obere Bildhälfte, so werden Sie erkennen, was an der unteren Bildhälfte für Aufregung sorgt.

sca

Rubriklistenbild: © Imgur