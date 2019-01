Das ist das Schlimmste, was auf Kreuzfahrtschiffen passieren kann

Eine Kreuzfahrt dient zur Erholung. Doch auch dort - wenn nicht gerade dort - muss auf Sicherheit geachtet werden. Vor allem ein Szenario ist besonders gefährlich.

Es gibt eine Herausforderung für die Sicherheit an Bord eines Kreuzfahrtschiffes, die wahrscheinlich die größte von allen ist - und zwar Feuer. Warum und wie Sie bei einem Feuer auf der Kreuzfahrt reagieren sollten, erfahren Sie im Überblick.

Warum sind Brände auf Kreuzfahrtschiffen so gefährlich?

Immer wieder kommt es zu kleineren Bränden auf den Schiffen, meist bekommt die Besatzung das Feuer aber schnell in den Griff, bevor es größer werden kann. Dennoch: "Brände sind das Schlimmste an Bord von Schiffen", sagt Ulrich Schmidt, Leiter der Dienststelle Schiffssicherheit bei der Berufsgenossenschaft Verkehr in Hamburg.

Und das habe auch bestimmte Gründe: "Kreuzfahrtschiffe haben viele Gänge und Schächte, Feuer kann sich hier schnell ausbreiten und ist nur schwer zu bekämpfen. Ein weiteres Problem ist natürlich die große Anzahl an Menschen auf einem Kreuzfahrtschiff", so Schmidt. Hinzu komme, dass auf hoher See sowohl die Personen als auch die Mittel zur Brandbekämpfung begrenzt sind.

Gibt es eine eigene Feuerwehr an Bord eines Kreuzfahrtschiffes?

Während zur Evakuierung auch Köche und Servicepersonal eingesetzt werden, sei die Brandbekämpfung laut Schmidt Aufgabe von speziell ausgebildeten Besatzungsmitgliedern. Diese haben im Normalfall zwar auch andere Aufgaben an Bord, werden jedoch regelmäßig für das Bekämpfen von Bränden auf dem Kreuzfahrtschiff trainiert. Doch natürlich stehen nicht unbegrenzt Personen dafür zur Verfügung. "Während bei einem Großbrand an Land Feuerwehrleute theoretisch aus einem riesigen Umkreis zusammengezogen werden können, ist das auf einem Schiff nicht möglich", so Schmidt.

Meist sind Kreuzfahrtschiffe zusätzlich zu einer professionell ausgebildeten Crew mit selbstlöschenden Sicherheitssystemen ausgestattet. Der Brandherd kann dadurch schnell und sicher beseitigt werden, bevor sich das Feuer ausbreitet.

Was sind die häufigsten Ursachen von Bränden auf Kreuzfahrtschiffen?

Die größte Gefahrenquelle liegt vorwiegend in technischen Problemen - ob im Maschinenraum oder im Kühlaggregat eines Kühlschranks. Häufige Ursachen an Land, wie die brennende Zigarette etwa, spielen dagegen Bord eines Kreuzfahrtschiffes eher keine Rolle. Die Materialien sind kaum entflammbar.

Kreuzfahrtschiffe bestehen aus einer großen Menge Stahl. Dieser beginnt erst bei hohen Temperaturen zu schmelzen. Doch zwischen dem Stahl befinden sich Verkleidungen und auch die einzelnen Kabinen sind nicht aus Stahl, müssen jedoch Kriterien in Sachen Feuerfestigkeit erfüllen.

Wie sollten sich Passagiere einer Kreuzfahrt im Brandfall verhalten?

Im Brandfall ertönen auf den Schiffen Alarme und spezielle Signale. Per Lautsprecher gebe es Ansagen, wie sich die Passagiere verhalten sollten, erklärt Schmidt. In der Regel müssen sich die Passagiere an den Sammelpunkten einfinden und dort auf weitere Anweisungen der Besatzung warten.

sca / dpa