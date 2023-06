Deutschland entdecken: zehn der schönsten Nationalparks – vom Schwarzwald bis zur Eifel

9 / 10

Der einzige in den Alpen gelegene Nationalpark in Deutschland ist Berchtesgaden. Er zeichnet sich unter anderem durch seine alpinen Felsschuttflure, Rasengesellschaften, Almweiden und Seen aus. Der Nationalpark besteht bereits seit 1978 und ist seit 1990 Teil des von der UNESCO anerkannten Biosphärenreservates Berchtesgaden. Besucher zieht es unter anderem zum 2.713 Meter hohen Watzmann oder an den Königssee. © Shotshop/Imago