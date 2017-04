Die schönsten Städtereisen 2017: Finden Sie Ihre Traumstadt

Die schönsten Städte Europas finden Sie in unserem Städtereisen-ABC. Lassen Sie sich inspirieren - und finden Sie Ihr Traumhotel.

Verlieben Sie sich in Rom, erleben Sie Hamburg von seiner schönsten Seite oder besichtigen Sie das mystische Dublin. Die schönsten Städte Europas warten darauf, von Ihnen erobert zu werden.

In unserem Überblick finden Sie alle wichtigsten Infos für die perfekte Städtereise 2017:

Eine Städtereiseeise ins schöne Athen

Kulturelle Fülle bietet Athen nicht nur aufgrund der bedeutsamen Geschichte. Auch das warme Klima und das einzigartige Flair machen die griechische Hauptstadt zum perfekten Ziel für einen Städte-Trip. Schon im Anflug bietet sich Besuchern ein weißes Häusermeer, umgeben von idyllische Inseln und antiken Tempel. Die malerische Vielfalt der Athens sollten Sie nicht verpassen.

Machen Sie 2017 Urlaub in Budapest

Ein wunderschönes Reiseziel für den Wochenend-Trip ist Budapest. Das „Paris des Ostens“ beeindruckt jedes Jahr tausende Besucher. Die Donau fließt durch die Stadt und trennt die beiden Stadtteile Buda ("Berg") und Pest ("Platt"). Sehenswürdigkeiten in Budapest sind neben barocken Prachtbauten und Thermalbädern auch Festivals und das bunte Nachtleben der ungarischen Hauptstadt.

Warum nicht einmal nach Cardiff?

Wales ist gezeichnet von majestätischen Bergen und einer atemberaubenden Küste. Im Süden liegt Cardiff, die jüngste Hauptstadt in ganz Europa. Doch ist die Hauptstadt von Wales voll von alter Geschichte, die es zu entdecken gilt. Cardiff ist auch die britische Stadt mit den meisten Parks, Besucher können Sie also wunderbar zu Fuß besichtigen.

Städtereise ins mystische Dublin

Dublin ist die Hauptstadt Irlands und beliebtes Ziel für Städtereisen. Im Juli und August herrscht Hochsaison in Dublin, generell finden Reisende zwischen Mai und September das beste Wetter vor. Irlands Hauptstadt lockt Besucher mit seinen herrlich grünen Flächen und den charakteristischen Irish Pubs.

Edinburgh - besuchen Sie die Hauptstadt Schottlands

Haggis, Kilts und Dudelsäcke: Edinburgh ist neben London eines der beliebtesten Urlaubsziele für Touristen in Großbritannien. Auf knapp eine halbe Million Einwohner kommen jährlich etwa 3,5 Millionen Besucher. Und die können sich nicht irren: Edinburgh ist berauschend. Seine Kulturszene ist einzigartig und wird sehr von Festivals geprägt. Das Stadtbild Edinburghs wird durch das alles überragende Schloss Edinburgh Castle beherrscht. Der Touristenmagnet ist so vielfältig wie zauberhaft.

Florenz: Urlaub machen, wo Italien am schönsten ist

Florenz ist die Hauptstadt der Toskana - dort fließt der Wein und die Atmosphäre lädt zum Verweilen ein. Denn nur wenige italienische Städte können mit der Schönheit von Florenz konkurrieren. Die Stadt der Mode, Antiquitäten und des Schmucks stellt mit der weltberühmten Kathedrale Duomo Santa Maria del Fiore ein Reiseziel dar, dass Sie nicht vergessen werden, sobald sie es einmal besichtigt haben.

Genua: Kulturelle Hauptstadt Europas

Genua ist die Hauptstadt der Region Ligurien in Italien. Die Hafenstadt hat eine wichtige wirtschaftliche Bedeutung im Land. Der Leuchtturm "La Lanterna" im Hafen Genuas ist nur ein Highlight der Stadt. Erkunden Sie die besten Sehenswürdigkeiten der Stadt, erleben Sie die kulinarischen Besonderheiten und spüren Sie die Gastfreundschaft der Italiener. Genua ist Herz des Schiffbaus, Universitätsstadt und hat sein Zentrum im Tourismus wie in der Wissenschaft.

Hamburg lockt mit maritimem Flair, Charme und Charakter

Maritimes Flair lässt Urlaubsstimmung aufkommen: Hamburgs Stimmung ist einmalig. Die Hafencity bietet moderne Architektur und glänzt durch die neue Elbphilharmonie - Hamburgs neues Wahrzeichen. Doch auch Hamburgs Nachtleben ist einen Besuch wert: Auf der Reeperbahn haben nicht nur Nachteulen ihre wahre Freude.

Innsbruck ruft: Beeindruckendes Panorama mit barockem Flair

Innsbruck verfügt über eine mittelalterliche Altstadt, direkt ums Eck im Zentrum liegen die barocke Hofburg und die Hofkirche. Von der monumentalen Nordkette bietet sich Besuchern ein beeindruckendes Panorama auf Innsbruck. Unweit der Stadt laden die Kristallwelten von Swarovski zu Faszination und Staunen ein.

Stadt der Dichter und Denker: Reisen Sie nach Jena

Jena ist die zweitgrößte Stadt Thüringens. Nicht umsonst trägt sie den Beinamen "Lichtstadt": Große Persönlichkeiten wie Luther, Goethe und Schiller wirkten einst in dieser sehenswerten Stadt. Mit einem Besuch können auch Sie in die Welt der Dichter und Erfinder eintauchen.

Kopenhagen: Die lebenswerteste Stadt der Welt lädt Sie ein

Kopenhagen ist mehrfach als lebenswerteste Stadt der Welt ausgezeichnet worden. Nicht zuletzt wegen seiner hohen Lebensqualität, zahlreichen Grünflächen, seiner Sauberkeit und dem umfangreiche Kulturprogramm.

Der Traum einer Stadt: Reise nach Lissabon

Lissabon bezaubert die Besucher vom ersten Augenblick an: Der Mix aus Kleinstadt und Metropole, aus Altem und Neuem ist unwiderstehlich. Buntes Nachtleben, Restaurants mit ausgezeichnetem Fisch und sagenhafte Bauten und Sehenswürdigkeiten machen die Hauptstadt Portugals zu einem so beliebten Reiseziel.

Madrid: Das pulsierende Herz Spaniens entdecken

Neben dem Touristen-Magnet Mallorca vergessen viele Reisende schnell, dass auch das kontinentale Spanien viel zu bieten hat. Die pulsierende Hauptstadt Madrid mit seinen mehr als drei Millionen Einwohnern, seiner reichen Geschichte und unzähligen Sehenswürdigkeiten lohnt sich sowohl als Städtetrip, als auch für einen längeren Besuch.

Nizza entdecken - und lieben

Diese Stadt macht ihrem glamourösen Ruf alle Ehre: In Nizza mischt sich coole Selbstverständlichkeit mit Dekadenz. Ein gespaltener Charakter macht diese Stadt aus. Auf der einen Seite steht das von Künstler wie Picasso und Matisse geliebte Nizza, auf einer anderen Seite entdecken Besucher bei Touren durch die Stadt auch ihre dunkle Seite. In der fünftgrößten Stadt Frankreichs gibt es einiges zu entdecken. Außerdem bietet sich Nizza als Ausgangspunkt für Tagestouren geradezu an.

Urlaub zwischen Stadt und Idylle: Oslo bringt Ihnen den perfekten Mix

Keine Lust auf Sommer-Sonne-Urlaub? Dann ist Oslo die perfekte Option für eine Städtereise. Norwegens Hauptstadt entzückt mit seinem ganz eigenen Flair.

Prag: Die goldene Stadt im Osten erleben

Prag ist wie geschaffen für einen Städtetrip über das Wochenende. Aber auch ein längerer Aufenthalt lohnt sich, um in die zauberhafte Atmosphäre einzutauchen. Die vielen Gassen und berühmten Sehenswürdigkeiten der Prager Altstadt locken viele Touristen in die Stadt an der Moldau.

Eine Reise nach Quimper

Ein entzückendes Plätzchen in der Bretagne: Alles beherrschend ragen die Türme der Cathédrale Saint Corentin über die Stadt Quimper. Sie ist zudem bekannt für ihre Porzellan-Manufaktur. Im Porzellan-Museum von Quimper befinden sich Stücke aus vier Jahrhunderten der traditionellen Handwerkskunst.

Verlieben Sie sich in Rom

Urlaub in Rom ist viel mehr als eine Reise: Rom ist erfüllt von zauberhafter Energie, ehrwürdiger Nachdenklichkeit und spürbarer Lebensfreude. Rom ist Dolce Vita, Zauber und Abenteuer: Prachtvolle Architektur, antike Bauwerke und unvergleichlicher Charme zeichnen die Hauptstadt Italiens aus.

Ihre Städtereise nach Stockholm

Freundlich ist die Stimmung bei der Ankunft in Stockholm. Offen, menschlich, mondän - auch diese Begriffe kommen einem in den Sinn. Die Mentalität der Stockholmer, das Flair und die Klarheit der Stadt ziehen Besucher ganz unmerklich in ihren Bann.

Tallinn - eine Reise wert

Tallinn eignet sich perfekt für einen Städte-Trip. Die Hauptstadt Estlands bezaubert sowohl mit romantischem Charme als auch mittelalterlichem Antlitz. Tallinn wurde 2011 zur Kulturhauptstadt Europas ernannt- aus gutem Grund. Die Hauptstadt Estlands bietet mittelalterlichen Flair und barocke Architektur gepaart mit einer 50 Kilometer langen Küstenlinie.

Studentenstadt Uppsala: Fahrräder, Geselligkeit und Universitätsgeschichte

Das Studentenleben prägt die Stadt Uppsala. Die Straßen sind gespickt von zahlreichen Cafés und Geschäften, das Konzertangebot ist vielfältig. Außerdem bezeichnend für Uppsala: Überall stehen Fahrräder herum. In Schwedens viertgrößter Stadt gibt es jedoch mehr zu sehen: In Domkyrkan, Uppsalas gotischer Dom, wurden viele schwedische Könige gekrönt und begraben. Die Universität von Uppsala ist die älteste im Norden Europas.

Valencia - zwischen Tradition und Moderne

Valenica steht für gute Stimmung, Strände, Parks und Museen. Die Stadt lässt keine Wünsche offen. Das macht sie zum beliebten Reiseziel. Jahrhunderte alte Tradition und moderne Architektur ergänzen sich in Valencia so gut wie in kaum einer anderen Stadt Spaniens.

Kaffeehäuser und wienerischer Charme: Eine Reise in die Hauptstadt Österreichs

Wien ist vielfältig: Prachtbauten des Barock, goldener Jugendstil, aktueller Architektur, zahlreiche Museen - und zauberhafte Kaffeehäuser nach alter Wiener Tradition erwarten die Besucher der Metropole.

Xanten bietet Historie und Erholung

Die mittelgroße Stadt in Nordrhein-Westfalen blickt auf eine 2.000 Jahre alte Geschichte zurück. 1988 wurde der Archäologische Park und das Freizeitzentrums erbaut, seitdem gilt Xanten als staatlich anerkannter Erholungsort. Die attraktive Stadt Xanten lockt mit reizvoller Landschaft und einem vielfältigen kulturellen Angebot.

Auf nach York: Malerische Landschaft und Mittelalter-Flair

In historischer Hinsicht ist York eine der interessantes Städte, die es zu sehen gilt: Burgmauern, Kathedralen und mittelalterliche Straßen sowie die malerische Landschaft machen die Stadt so attraktiv. Yorks bemerkenswertestes Bauwerks ist wohl die Burg Cliffords, doch das Angebot der Stadt hält zahlreiche Führungen und Unterhaltungsmöglichkeiten bereit.

Städtetrip nach Zagreb

Die noch junge kroatische Hauptstadt hält viele historische Highlights bereit. So zum Beispiel das Wahrzeichen der Stadt, die Kathedrale Sveti Stjepana, auch Stefansdom genannt. 1991 wurde Zagreb zur Hauptstadt, nachdem Kroatien die Unabhängigkeit als Staat erlangte.

Von Simona Asam