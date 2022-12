„Set-Jetting“: An fünf Drehorte fahren die Deutschen am liebsten

Von: Jasmin Farah

Eingefleischte Serien- und Kinofans können von ihren Lieblingscharakteren nicht genug bekommen. Ein neuer Reisetrend boomt: Wo könnte man ihnen schließlich näher sein als an den Drehorten?

Beeindruckende Landschaften, himmelhohe Wolkenkratzer oder verwinkelte Gassen: Die Orte, an denen Kultserien spielen, sorgen dafür, dass die richtige Stimmung beim Zuschauer aufkommt. Manchmal kehren diese Schauplätze immer wieder oder sind besonders im Denken und Fühlen des Hauptcharakters der Serie oder des Films verankert. Der Zuschauer fühlt mit und sich ebenfalls in die Welt seines Lieblingsformats katapultiert, wenn er den Schauplatz des Geschehenen betritt.

Anders lässt sich auch nicht der neue Reisetrend erklären, der seit einigen Jahren boomt. Es handelt sich dabei um „Set-Jetting“ – das bedeutet, dass man genau an den Orten Urlaub macht, wo die Lieblingsproduktion gedreht worden ist.

Deutsche fahren gerne an Schauplätze ihrer Lieblingsserien und -filme

Laut einer aktuellen Umfrage des Online-Reisebüros Expedia haben zwei Drittel der befragten Reisenden weltweit schon einmal überlegt, an einen Schauplatz zu fahren, den sie aus einem Film oder einer Serie kennen. 30 Prozent haben sogar schon eine Reise dahin unternommen. Hierzulande geben ein Viertel in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen an, dass der Einfluss von Serien und Filmen auf ihr Reiseverhalten in den vergangenen zwölf Monaten zugenommen hat. Doch welches sind die fünf beliebtesten Reiseziele der deutschen Jet-Setter?

1. Island

Der schwarze Strand Reynisfjara auf Island diente als Kulisse für den Kampf um den eisernen Thron. © Anna_Omelchenko/Imago

Abwechslungsreiche Landschaften mit Geysiren, Vulkanen und tosenden Wasserfällen: Island ist ein Kleinod, das auch der erfolgreichsten Serien aller Zeiten als bildgewaltige Kulisse gedient hat. „Game of Thrones“ ist nicht nur stark aufgrund seiner Charaktere und Story, sondern auch seiner düsteren und bedrohlichen Atmosphäre, die es ausstrahlt. Was kann das besser verkörpern als der berühmte schwarze Strand Reynisfjara und die Felsspitzen Reynisdrangar, die auch in der Serie auftauchen? Doch auch die atemberaubende Natur Südislands und Hauptstadt Reykjavik warten darauf, entdeckt zu werden. Wer nicht so weit weg will: Auch in Kroatien gibt es einige Orte, an denen der Kampf um den eisernen Thron ausgefochten wurde.

2. New York

„Sex and the City“, „Gossip Girl“ und „Friends“: Sie alle haben gemein, dass sie im Big Apple spielen. Dieser ist an sich schon dank seiner Vielzahl an Sehenswürdigkeiten wie das Met Museum oder das Empire State Building eine Reise wert. Altehrwürdige Gebäude und Hotels sowie Wolkenkratzer lassen einen in andere Sphären schweben und den Lieblingsfiguren ganz nahe sein. Doch auch in Deutschland macht jetzt dank der Netflix-Serie „Die Kaiserin“ ein Märchenschloss auf sich aufmerksam.

3. Paris

Paris gilt als Stadt der Liebe – kein Wunder also, dass bereits zahlreiche Produktionen hier stattgefunden haben. Mit ihrem besonderen Charme verzaubert sie Reisende sowie Zuschauer der erfolgreichen Netflix-Serie „Emily in Paris“. Diese folgen der jungen US-Amerikanerin in die französische Hauptstadt, um ihr Glück und die Liebe zu finden.

4. Neuseeland

Grüne, saftige Wiesen, sanfte Hügel und ein blauer Himmel: So kennen und schätzen Fans der „Herr der Trilogie“ ihr Auenland. Regisseur Peter Jackson hat das Paradies auf Erden schnell gefunden: in Neuseeland. Seine einzigartige Landschaft diente als Kulisse für die Heimat der niedlichen Hobbits. Seitdem der erste Film der Reihe vor 21 Jahren in den Kinos weltweit startete, pilgern unzählige Anhänger dort hin, um sich von der unberührten Schönheit zu überzeugen.

5. London

Für eingefleischte „Harry Potter“-Fans ist es das Reiseziel Nummer 1: London. Die britische Hauptstadt mit ihren verwinkelten Gassen, dem Kopfsteinpflaster und den urigen Häuschen versetzt einen sofort in die magische Welt des berühmtesten Zauberlehrlings der Welt. Um noch tiefer einzutauchen, kann man auch einen Blick hinter die Kulissen in einer Warner Bros. Studio Tour nahe London werfen und erfahren, wie die beliebte Film-Reihe entstanden ist. Wer dagegen mehr auf Action steht, sollte sich mal die „Indiana Jones“-Drehorte in Spanien genauer ansehen.