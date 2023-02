Spanien: Wieder Streik an Flughäfen - Urlauber brauchen Geduld

Von: Judith Finsterbusch

Erneut steht ein Streik an mehreren Flughäfen in Spanien an. © Ángel García

Wieder ein Streik an Flughäfen in Spanien: Die Belegschaft der Abfertigungs-Firma Swissport legt die Arbeit nieder. Die Details dazu stehen in diesem Artikel:

Madrid - Kaum ist ein Streik an spanischen Flughäfen vorbei, bahnt sich schon der nächste an: Jetzt ist es die Belegschaft der Handling-Firma Swissport in Spanien, die in den Streik tritt. Die Gewerkschaften fordern unter anderem höhere Gehälter. Wann der Streik an spanischen Flughäfen stattfinden soll, verrät costanachrichten.com.

Das Unternehmen Swissport übernimmt für mehrere Fluggesellschaften an vielen spanischen Flughäfen die Abfertigung sowohl von Passagieren als auch von Flugzeugen - also vom Check-in über die Kontrolle der Bordkarten am Gate bis zum Betanken der Flugzeuge und dem Be- und Entladen von Gepäck. Urlauber, die in den kommenden Tagen und Wochen nach Spanien reisen möchten, werden unter Umständen Geduld brauchen.