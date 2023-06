Stadt in Japan bietet besonderen Fundsachen-Service

„Komm wieder“

+ © Martin Schutt/dpa-Zentralbild Wer am Bahnhof Toyama etwas verliert, bekommt die Fundsache einfach nach Hause geschickt. In der Post befindet sich dann auch ein Bahnticket nach Toyama. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild

Eine Stadt in Japan wirbt für sich mit einem ungewöhnlichen Service: Fundsachen werden ihrem Besitzer nach Hause geschickt - inklusive einer freundlichen Einladung.

Tokio - Unaufmerksame Touristen in Japan können ein Lied davon singen: Die Wahrscheinlichkeit, dass verloren gegangene Wertgegenstände wieder auftauchen, ist dort erstaunlich groß. Nicht nur ist es für die meisten Japaner eine Selbstverständlichkeit, Fundsachen bei einer der unzähligen Polizeiwachen abzugeben.

Man kann bei den Fundbüros sogar anrufen und sich seine Wertgegenstände nach Hause schicken lassen. Der Bahnhof Toyama im Westen ging nun sogar noch einen Schritt weiter und sandte eine Fundsache samt liebevollem „Expressticket“ und den Worten „Komm wieder“ an den Eigentümer zurück, wie die Tageszeitung „Asahi Shimbun“ berichtete.

Auf dem „Fahrschein“ stand demnach als Abfahrts- und Ankunftsbahnhof „Toyama Bahnhof Richtung Kunde“, dazu ein roter Stempelaufdruck mit der im Toyama-Dialekt formulierten Bitte „Komm wieder“. Auf der Rückseite schrieb dem Bericht zufolge der Betreiber JR West dazu: „Wir hoffen, dass sich Ihre wertvollen Gegenstände fortan nicht einsam fühlen und Sie unbesorgt reisen können. Bitte kommen Sie wieder nach Toyama, in eine Stadt voller Charme.“ Medienberichten zufolge zeigen Statistiken, dass selbst ausländische Touristen in den meisten Fällen ihre Wertgegenstände am Ende wiederfinden. dpa