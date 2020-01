In elf Städten auf Wolke 7: Top Reiseziele zum Valentinstag 2020

Es liegt Liebe in der Luft, denn der Valentinstag ist zum Greifen nah. Deshalb zeigen wir Ihnen die besten Reiseziele für den Valentinstag 2020.

Die Auswahl des richtigen Geschenkes zum Valentinstag gestaltet sich meist einfallslos: 77 Prozent der Deutschen verschenkten in den letzten Jahren Blumen, 63 Prozent entschieden sich für Pralinen.

Dabei wünschen sich die meisten von ihrem Partner etwas ganz anderes: In einer Befragung gaben 83 Prozent an, den typischen Geschenken einen Kurzurlaub vorzuziehen.

Die besten Reiseziele zum Valentinstag finden Sie hier.

Platz 1: Paris - Romantik in der Stadt der Liebe

Ein gemütliches Frühstück mit Crêpes und Croissants, ein verträumter Spaziergang auf der Champs-Élysées und abends das perfekte Romantik-Dinner bei Kerzenschein und Rotwein – Paris wird zurecht Stadt der Liebe genannt.

+ Paris - Romantik in der Stadt der Liebe © unsplash

Das beliebteste Ausflugsziel zum Valentinstag in Paris ist mit Abstand der Eiffelturm, wie das Portal Travelcircus berichtet. Mit einer Höhe von 324 Metern gilt er seit 1889 als Symbol für die Stadt der Liebe. Bis 1930 hielt die "eiserne Dame" sogar den Rekord als höchstes Bauwerk weltweit. Jedes Jahr besteigen rund sieben Millionen Reisende das nach seinem Erbauer benannte Gebäude, um den Blick auf Paris und die umliegenden Parkanlagen zu genießen.

Platz 2: London - Das Lichtermeer an der Themse

Platz 2 im Ranking der romantischsten Reiseziele weltweit schnappt sich London. Vor allem dann, wenn die Dämmerung einsetzt, verwandelt sich die britische Hauptstadt in einen Ort, an dem kein Traum zu groß scheint. Warme Lichter spiegeln sich in der Themse und lassen die Skyline der Metropole zu einem Bild aus Romantik, Faszination und Lebensfreude verschmelzen.

+ London - Das Lichtermeer an der Themse © unsplash

Am besten lässt sich dieses Bild vom London Eye aus beobachten. Das Riesenrad bietet einen idealen Ausblick über die Stadt; immerhin gilt es mit einer Höhe von 135 Metern als größtes Riesenrad von ganz Europa.

Platz 3: Rom - Romantik & Leidenschaft

Wohl kaum ein Land strotzt so vor Temperament, Leidenschaft und Lebensfreude wie Bella Italia – klar, dass da eine italienische Stadt im Ranking der besten Reiseziele zum Valentinstag nicht fehlen darf. Anders als zu erwarten ergattert sich jedoch nicht Venedig oder Verona die Bronzemedaille, sondern Rom!

+ Rom - Romantik & Leidenschaft © unsplash

Wer sich für einen Romantik-Urlaub in Rom entscheidet, sollte neben dem Trevi-Brunnen auch die Villa Borghese und den Giardino degli Aranci besuchen. Beide Reiseziele laden zu ausgiebigen Spaziergängen ein – natürlich Hand in Hand.

Platz 4: New York City - Liebe im Land der unbegrenzten Möglichkeiten

Wohl kaum eine Stadt hätte sich den vierten Platz in unserem Ranking der schönsten Reiseziele zum Valentinstag mehr verdient als die größte Stadt im Land der unbegrenzten Möglichkeiten: New York City.

+ New York City - Liebe im Land der unbegrenzten Möglichkeiten © unsplash

Am beliebtesten ist bei Paaren der Central Park. Mit einer Fläche von rund 350 Hektar – in etwa 490 Fußballfelder – gilt er als grüne Lunge New Yorks und zählt jedes Jahr schätzungsweise 25 Millionen Besucher.

Platz 5: Prag - Die goldene Stadt durch die rosarote Brille sehen

Malerische Gassen schlängeln sich durch die Altstadt, nahe gelegene Parks laden zu ausgiebigen Spaziergängen ein und idyllische Inseln in der Moldau eignen sich wie kaum ein anderer Ort, um die Seele baumeln zu lassen. Als eine der romantischsten Städte Europas hat sich Prag Rang 5 in unserem Ranking der besten Reiseziele zum Valentinstag verdient.

+ Prag - Die goldene Stadt durch die rosarote Brille sehen © travelcircus

Am romantischsten erleben Verliebte Prag vermutlich außerhalb des Stadtzentrums. Dazu eignet sich besonders eine Wanderung auf den Berg Petřín. Der Fußmarsch wird mit einer unglaublichen Aussicht belohnt. Auf dem Gipfel des Petřín finden Besucher einen Aussichtsturm, den sogenannten kleinen Eiffelturm. Mit 63,5 Metern ist er zwar nicht ganz so hoch wie sein Vorbild, aber mindestens genauso romantisch. Wer kein Fan von Höhe ist, sollte die Insel Kampa besuchen. Sie befindet sich auf der Moldau und eignet sich perfekt, um Enten und Schwäne zu beobachten.

Platz 6: Budapest - Zeit für Verliebte: Die blaue Stunde

Wenn sich die hell erleuchtete Skyline von Budapest in der Donau spiegelt, ist Romantik vorprogrammiert – ob bei einer idyllischen Bootstour, bei einem Spaziergang durch die malerischen Gassen oder einem gemeinsamen Candle Light Dinner.

+ Budapest - Zeit für Verliebte: Die blaue Stunde © unsplash

Wo es am Valentinstag in Budapest besonders romantisch wird? Natürlich an der weltbekannten Fischerbastei.

Platz 7: Barcelona - Mediterraner Charme im Trubel Katalaniens

Barcelona – eine Stadt voller Lebensfreude, Kultur und mediterranem Charme. Wenn Verliebte Hand in Hand am Strand flanieren, den Straßenmusikanten lauschen oder gemeinsam die katalanische Architektur bewundern, wird schnell klar, wieso die Stadt an der Ostküste Spaniens eines der besten Reiseziele zum Valentinstag ist.

+ Barcelona - Mediterraner Charme im Trubel Katalaniens © pixabay

Wer es am Valentinstag besonders romantisch halten möchte, kann statt Sightseeing den Berg Montjuïc besteigen. Hier haben Wanderlustige aus 173 Metern Höhe einen idealen Ausblick auf die Stadt bis zur angrenzenden Serra de Collserola – besonders bei Sonnenuntergang ein traumhafter Anblick.

Platz 8: Rügen - Im Reinen mit Seele und Natur

Gibt es etwas Romantischeres als dem Rauschen der Wellen zu lauschen, während der Wind die Nasenspitze kitzelt und die salzige Seeluft die Haut streichelt? Die Ostseeinsel Rügen ist bekannt für ihre friedlichen Naturparks, die pittoresken Häuschen mit maritimem Flair und vor allem die Kreidefelsen im Nordosten.

+ Rügen - Im Reinen mit Seele und Natur © pixabay

Was die Kreidefelsen so besonders macht? Wenn die grünen Wälder am Rand der Klippe seicht im Wind wehen und das Weiß der Felsen eins mit dem tiefblauen Meer werden, können Besucher die Gedanken einfach fliegen lassen. Schließlich heißt Liebe auch, gemeinsam schweigen zu können – und das geht im Charme der Insel Rügen definitiv am besten.

Platz 9: Amsterdam - Zwischen Fahrrädern, Kanälen & bunten Häusern

Ruhig winden sich die Kanäle entlang von kunterbunten Häuschen, während die Baumwipfel seicht im kühlen Wind des Februars wiegen – wer glaubt, die Hauptstadt der Niederlande sei nur im Sommer einen Besuch wert, der irrt. Auch am Valentinstag werden Verliebte dem Charme der Metropole am IJ erliegen.

+ Amsterdam - Zwischen Fahrrädern, Kanälen & bunten Häusern © unsplash

Amsterdam ist die Hauptstadt der Radfahrer: 58 Prozent nutzen hier täglich ihr zweirädriges Gefährt, um von A nach B zu kommen. Paare, die gern sportlich unterwegs sind, sollten sich eine Radtour zu den schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt nicht entgehen lassen.

Platz 10: Heidelberg - Wenn Märchen wahr werden…

Sich einmal wie König und Königin fühlen – welches Paar träumt nicht davon? Im Heidelberger Schloss kann dieser Traum in Erfüllung gehen! Als eine der berühmtesten Ruinen Deutschlands steht das Schloss Heidelberg wohl wie kein zweites Bauwerk in Deutschland für Romantik – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn in der kulturgeschichtlichen Epoche des 18. und 19. Jahrhunderts wurde es zum Sinnbild für das Vergangene.

+ Heidelberg - Wenn Märchen wahr werden… © pixabay

Am Nordhang des Königsstuhls gelegen, dominiert das Heidelberger Schloss noch heute in 80 Metern Höhe nicht nur das Bild der Altstadt, sondern steht als Wahrzeichen für ganz Heidelberg. Umgeben von saftigen Baumwipfeln gibt es wohl kein märchenhafteres Schloss, um den Valentinstag zu feiern, oder?

Platz 11: Mallorca - Malle ist nur einmal im Jahr – und Valentinstag auch

Wenn es um romantische Reiseziele geht, darf ein Strand im Ranking natürlich nicht fehlen. Mit zuckerweißem Sand, türkisfarbenem Meer und grünen Palmenwipfeln sorgt der Playa d’Alcudia auf Mallorca garantiert für Schmetterlinge im Bauch.

+ Mallorca - Malle ist nur einmal im Jahr – und Valentinstag auch © unsplash

Auch, wenn der Ort hauptsächlich ein Magnet für Badeurlauber ist, können Verliebte hier im Februar ideal die Natur erkunden. Ob bei einer Wanderung zum Tramuntana-Gebirge oder schlichtweg ein Spaziergang am Strand – Mallorca ist eine reine Augenweide.

