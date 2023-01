Kurzurlaub in Deutschland geplant? In welchen Städten Sie mit den unhöflichsten Menschen rechnen müssen

Von: Franziska Kaindl

Auf Reisen lernt man oft nicht nur die Sehenswürdigkeiten einer Stadt kennen – sondern auch ihre Menschen. Eine Umfrage zeigt, welche deutsche Stadt am unhöflichsten ist.

Die Entscheidung für einen Städtetrip hängt in der Regel davon ab, was das Reiseziel an Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten zu bieten hat. Noch mehr Spaß macht ein Kurzausflug aber, wenn die Menschen vor Ort auch noch offen und freundlich sind. Dass dies nicht überall gleichermaßen der Fall ist, zeigt eine Umfrage der Sprachlernplattform Preply unter über 1.500 Einwohnern in den 20 größten Städten Deutschlands. Die Teilnehmer wurden gefragt, wie oft sie unhöfliche Verhaltensweisen beobachten – darunter zum Beispiel Lärmen in der Öffentlichkeit, Knausrigkeit beim Trinkgeld oder Vordrängeln in Warteschlangen. Aus den Angaben der Befragten wurde anschließend ein Ranking der zehn unhöflichsten Städte in Deutschland erstellt.

Die unhöflichsten Städte Deutschlands: Wo Menschen sich am häufigsten schlecht benehmen

Die Spitzenreiter unter den unhöflichsten Städten Deutschlands sind Essen, Dresden und Frankfurt am Main. Besonders negativ fällt Essen durch die Tatsache auf, dass viele Menschen ständig in ihr Smartphone vertieft sind – als Universitätsstadt mit vielen Studierenden ist das vermutlich aber auch nicht ungewöhnlich. Doch auch in anderen Kategorien sichern sich die Menschen in Essen den Spitzenplatz: Zum Beispiel werden hier offenbar besonders häufig in der Öffentlichkeit laut Videos angesehen, Fremde ignoriert oder im Verkehr die Vorfahrt geklaut. In Dresden hingegen sind Menschen der Auswertung zufolge häufig unhöflich gegenüber dem Servicepersonal.

Die neun unhöflichsten Städte in Deutschland:

Essen Dresden Frankfurt Köln Dortmund München Berlin Stuttgart Bielefeld

In welchen deutschen Städten sind Menschen am höflichsten?

Das wirft natürlich die Frage auf, wo in welchen deutschen Städten das Gegenteil vorherrscht – und Menschen eher als höflich wahrgenommen werden. In der Preply-Umfrage sind das die Städte, die bei den negativen Verhaltensweisen in ihrer Häufigkeit unter dem deutschen Durchschnitt liegen. In dieser Hinsicht würde Bochum als höflichste Stadt vorne liegen – was überrascht, schließlich liegt mit Essen die unhöflichste Stadt nur eine zehnminütige Zugfahrt entfernt. Ebenfalls freundlicher sind demnach Menschen in Bremen und Hannover.