Wenn beim Start und bei der Landung mit dem Flugzeug das Licht gedimmt wird – aber nicht Piloten zuliebe

Von: Franziska Kaindl

Bevor es an den Start oder die Landung geht, wird im Flugzeug immer das Licht ausgemacht. Aber wozu dient das eigentlich?

Beim Fliegen gelten zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen, die Passagiere auf Schritt und Tritt miterleben: der Security-Check am Flughafen, die Sicherheitseinweisung durch die Flugbegleiter vor dem Start oder das Einstellen des Flugmodus am Smartphone sind nur einige davon. Auffällig ist auch, dass bei jedem Start und jeder Landung die Lichter in der Kabine gedimmt werden. Das geschieht nicht etwa zufällig – sondern dient ebenfalls der Sicherheit.

Bessere Sicht im Notfall: Warum die Lichter in der Kabine gedimmt werden

Wenn es in der Kabine plötzlich ganz dunkel wird, vermuten viele Passagiere, dass dies der besseren Sicht der Piloten dient. Schließlich hilft es auch beim Autofahren nachts, wenn es nicht zu viele störende Lichtquellen gibt. Tatsächlich besteht diese Sicherheitsvorkehrung aber für die Fluggäste und die Crew: „Durch das Dimmen des Lichts können sich die Augen auf die Dunkelheit einstellen, sodass man nicht plötzlich geblendet wird, wenn der Strom ausfällt und man in der Dunkelheit oder im Rauch zu den Türen rennen muss“, sagte der Pilot Patrick Smith vor einiger Zeit dem Online-Portal The Telegraph. Auch die Notlichter, die sich entlang des Mittelgangs befinden, sind in einer dunklen Kabine leichter zu erkennen.

Bei einem nächtlichen Flug werden vor Start und Landung oft die Lichter in der Kabine ausgemacht. © Arkadij Schell/Imago

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln bestätigt laut dem Online-Portal Travelbook ebenfalls, dass es sich um eine „reine Vorsichtsmaßnahme“ handelt. Im Ernstfall könne man sich dann schneller orientieren, was wertvolle Zeit bringt, wenn es tatsächlich zu einer Evakuierung kommen sollte.

Hochgezogene Fensterblenden bei Start und Landung: Was steckt dahinter?

Aus einem ähnlichen Grund müssen Fluggäste bei Start und Landung auch immer die Fensterblenden hochschieben: Sollte es nämlich zu einer Notsituation kommen, in der zum Beispiel der Strom ausfällt, gelangt weiterhin natürliches Licht in die Kabine. Außerdem kann die Kabinenbesatzung nach draußen sehen und sich einen besseren Überblick über die Lage verschaffen. Nicht zu vergessen, die Rettungskräfte, die von außen anrücken: Auch sie müssen in die Kabine schauen können, um gezielte Sicherheits- oder Rettungsmaßnahmen einleiten zu können.