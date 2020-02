Strenge Auflagen: Diese neuen Regularien erwarten Passagiere von Kreuzfahrtschiffen 2020

Was tut sich in der Kreuzfahrtbranche 2020? Ein Kreuzfahrt-Experte verrät, auf welche Neuerungen Kreuzfahrt-Passagiere sich in diesem Jahr einstellen müssen.

Ab dem 1. März müssen Kreuzfahrtschiffe* sowie Fracht- und Containerschiffe weltweit entweder mit einer Filteranlage ausgerüstet sein, oder dürfen nur noch teureren, schwefelarmen Treibstoff einsetzen.

Diese Regelung ergänzt den seit 1. Januar 2020 gültigen "Sulfur Cap", der den Schwefelanteil im Treibstoff auf 0,5 anstatt bisher 3,5 Prozent begrenzt.

Ziel ist es, die Emissionen auf hoher See ebenso zu begrenzen wie in küstennahen Gebieten.

Kreuzfahrt-Experte Thomas Tibroni vom Kreuzfahrt-Portal Meravando verriet nun die wichtigsten Emissionsregulierungen, die 2020 auf Kreuzfahrer zukommen.

Strenge Auflagen hinsichtlich Kreuzfahrtschiffen: Island machts vor

+ Umweltbewusste Kreuzfahrten - geht das überhaupt? © Unsplash / Peter Hansen Noch einen Schritt weiter geht Island mit der seit 1. Januar 2020 gültigen Emissionsregulierung. Der nordeuropäische Inselstaat ist beliebtes Ziel der Kreuzfahrtreedereien und wird von zahlreichen Schiffen angesteuert. Seit Beginn dieses Jahres hat das Land den Einsatz von Schweröl ohne entsprechende Schwefeloxidfilter in seinen Hoheitsgewässern verboten. Innerhalb der Zwölfmeilen Zone um Island gilt nun eine Schwefel-Höchstgrenze von 0,1 Prozent. Damit können in isländischen Gewässern nur noch Schiffe mit umweltfreundlicheren Antrieben wie Marinediesel, Marinegas oder mit Abgasfiltern ausgerüstete Schiffe fahren.

Schutz der Fjorde in Norwegen: Emissionsfreie Kreuzfahrten bis 2026

Auch Norwegen schränkt den CO2-Ausstoß durch Kreuzfahrtschiffe schrittweise ein. Die Fjorde, die zum UNESCO Weltnaturerbe gehören, werden mit einer Reihe von Bestimmungen stärker geschützt. Dazu gehört, dass Schiffe in den Fjordgewässern kein Abwasser ablassen und an Bord keinen Abfall verbrennen dürfen. Ab 2026 dürfen nur noch emissionsfreie Schiffe die Fjorde befahren, bis dahin müssen sich die Reedereien an die geltenden Emissionsreglungen halten und sich den neuesten umwelttechnischen Errungenschaften anpassen.

Kreuzfahrt: Sonderschutzzone Antarktis

Bereits seit einigen Jahren gelten in der Antarktis besondere Umweltschutzvorschriften, die das fragile Ökosystem schützen sollen. So wurde Schweröl komplett als Antrieb für Antarktis-Routen verbannt, auch das Mitführen von Schweröl in Zusatztanks ist nicht erlaubt. Diese Regelung ist für alle Routen südlich des 60. Breitengrades verbindlich und führte dazu, dass derzeit hauptsächlich kleinere Expeditionsschiffe in die Region fahren, während große Kreuzfahrtschiffe die Antarktis meiden.

China-Kreuzfahrt: Umweltregeln der Küsten- und Binnengewässer verschärft

+ Kreuzfahrten nehmen weiterhin an Beliebtheit zu - doch mit welchen Folgen? © Unsplash / Leonardo Yip Auch China, ein Land, das besonders mit Luftverschmutzung und Müllproblemen kämpft, hat seine Umweltregeln für den Schiffsverkehr verschärft. Bereits seit 2019 wurde der Schwefelanteil im Treibstoff auf 0,5 Prozent beschränkt. Seit 2020 hat das Land diesen Anteil auf dem Jangtse Fluss und dem Hauptstrom des Pearl Rivers auf 0,1 Prozent reduziert. 2022 soll dieser Wert auch im Bereich der Insel Hainan eingeführt werden. Eine weitere Maßnahme Pekings gegen Schwefel-Emissionen ist die verpflichtende Nutzung von Landstrom für alle Schiffe, auch Kreuzfahrtschiffe, die mehr als drei Stunden in den ausgewiesenen Schutzgebieten vor Anker liegen.

Verpflichtung zum Landstrom? USA als Vorreiter

Immer wieder in der Diskussion steht die Verpflichtung zum Landstromanschluss in europäischen Häfen. Auch Deutschland sieht die Vorteile des Landstromanschlusses und möchte mehr Anreize für Häfen schaffen, solche Anlagen zu bauen. Dazu sollen bis zu 140 Millionen Euro Fördergelder freigesetzt werden. Bisher verfügt nur Hamburg-Altona über einen Landstromanschluss. Vorreiter in Sachen Landstrom sind die USA. Denn in vielen Häfen ist die Nutzung von Landstrom Pflicht, so zum Beispiel in Kalifornien. Die Häfen von Juneau, Seattle und Vancouver verfügen bereits seit mehr als zehn Jahren über Landstromanlagen.

Strenge Bestimmungen in ECA Gebieten und EU-Häfen

Zu den sogenannten Emission Control Areas (ECAs) gehören Gebiete, die durch die Internationale Seefahrt-Organisation definiert und durch strenge Grenzwerte geschützt werden. Dazu gehören auch die Ost- und Nordsee, die nordamerikanischen Küsten vor Kanada und den USA, sowie die Küstengewässer rund um Puerto Rico und die U.S. Virgin Islands. Hier gelten bereits seit 2015 mit einem Richtwert von 0,1 Prozent besonders strenge Bestimmungen für den Schwefelanteil im Treibstoff. Auch die Häfen der Europäischen Union haben sich diesem Grenzwert angeschlossen.

