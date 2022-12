Drei bayerische Thermalbäder sind am besten: Therme Erding und zwei weitere auf vorderen Plätzen

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Schwefelbäder, Saunaaufgüsse oder Wassergymnastik: In den besten Thermen Bayerns ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das sind die Besten im Thermen-Check 2022/23.

Auf der Suche nach Entspannung ist eine Therme für viele der richtige Anlaufpunkt. Gerade in der kalten Jahreszeit lockt das warme Thermalwasser, dem eine wohltuende Wirkung auf den Organismus nachgesagt wird. Auch ein Aufenthalt in der Sauna sorgt für Wellnessfeeling und stärkt das Immunsystem. Gerade in Bayern haben Erholungssuchende eine breite Auswahl an Thermen und Thermalbädern – über 50 an der Zahl, wenn man es genau nimmt.

Die 3 besten Thermen in Bayern und ganz Deutschland

Im aktuellen Thermen-Check 2022/23 des Online-Reiseportals Travelcircus finden sich sogar drei Thermen aus dem Freistaat auf den Top-Platzierungen – da hört sich eine wohlige Auszeit gleich noch besser an. Die Pole-Position konnte sich die Therme Erding sichern. Gäste dürfen sich dank eines Wellenbades und 27 Rutschen über genügend Action freuen, gleichzeitig wartet in einer riesigen Saunalandschaft jede Menge Entspannung auf Besucher. Mit einer Gesamtfläche von 430.000 Quadratmetern ist sie zudem die größte Therme der Welt.

Gerade in der kalten Jahreszeit ist Entspannen angesagt. © Imago

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Aber die Therme Erding ist nicht das einzige, womit Bayern aufwarten kann: Wer es lieber etwas gemütlicher mag, kann sich auch zur Therme Bad Wörishofen begeben. Sie ist bekannt für ihren Vital-Parcours mit drei unterschiedlichen Schwimmbecken. Zudem erinnert sie mit ihrem mediterran gestalteten Außenbereich inklusive Sandstrand an eine Auszeit in der Südsee. Der Thermenbereich umfasst über 5.000 Quadratmeter.

Die Obermain Therme in Bad Staffelstein ist ebenfalls eine gute Adresse für Wellness-Momente – sie bezeichnet sich selbst als die „wärmste und stärkste Thermalsole“ und verfügt über eine Wasserfläche von 1.600 Quadratmetern sowie eine Saunalandschaft von über 15.000 Quadratmetern. Durch das solehaltige Wasser schweben Sie fast wie im Toten Meer durch die 25 Becken.

Gut versorgt unterwegs: Das gehört in die Reiseapotheke Fotostrecke ansehen

Top-Thermen in Bayern – von Bad Reichenhall bis Fürth

Neben den drei Top-Platzierungen finden sich noch weitere Thermen aus dem Freistaat im Thermen-Check von Travelcircus. Wir haben die besten zehn in der Reihenfolge, in der sie erscheinen, zusammengefasst:

Therme Erding (Platz 1) Therme Bad Wörishofen (Platz 2) Obermain Therme in Bad Staffelstein (Platz 3) Kristall Palm Beach in Stein (Platz 8) Fürthermare in Fürth (Platz 13) Franken Therme in Bad Windsheim (Platz 14) Franken Therme in Bad Königshofen (Platz 21) KissSalis Therme in Bad Kissingen (Platz 23) Therme 1 Bad Füssing (Platz 34) Rupertus Therme in Bad Reichenhall (Platz 39)

Bestimmte Thermen bieten sich je nach Vorlieben für einen Besuch an: Die KissSalis Therme in Bad Kissingen verfügt über ein kostenfreies Wassergymnastik-Programm – Wer etwas Bewegung braucht, ist also hier gut aufgehoben. In Fürthermare wartet auf die Kinder unter anderem ein Piraten-Rutschenland, während Erwachsene die Thermal- und Saunalandschaft erkunden können. Wer speziell auf der Suche nach wohltuenden Bädern für den Körper ist, kann sich aber auch von einem schmerzstillenden Schwefelbad in der Therme 1 in Bad Füssing verwöhnen lassen.