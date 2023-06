Zulässige Sicherheitsmaßnahme oder Bodyshaming? Passagierin muss sich vor Flug auf die Waage stellen

Von: Janine Napirca

Muss man am Flughafen nicht nur sein Gepäck, sondern auch sich selbst wiegen lassen? Worauf Sie bei Flugreisen achten sollten.

Wer keine Kofferwaage hat und eine Flugreise antreten möchte, hat sich wohl selbst zu Hause schon öfter gewogen – einmal mit, einmal ohne Koffer, um festzustellen, ob das Gewicht des Gepäcks den Anforderungen der Airline entspricht oder zu schwer ist. Insbesondere Aufgabegepäck wird am Flughafen standardmäßig beim Check-in gewogen. Aber wurden auch Sie selbst schon einmal am Flughafen zur Waage gebeten? Einem TikTok-Video zufolge ist genau das einer Passagierin passiert.

TikTok: Passagierin muss sich am Flughafen auf Gepäckwaage stellen

Haben Sie sich selbst vor einer Flugreise schon einmal gewogen? Zum Beispiel einmal mit und einmal ohne Koffer, wenn Sie keine Kofferwaage besitzen und dennoch das Gewicht des Gepäcks ermitteln wollen. (Symbolbild) © Manu Reyes/Imago

In einem TikTok-Video ist eine Passagierin an einem nicht näher bekannten Flughafen zu sehen, wie sie sich auf die Waage stellt. Die TikTokerin @lilwessel schrieb zu diesem Ereignis einem Bericht von New York Post zufolge, dass „eine Frau gebeten wurde, auf die Gepäckwaage zu treten, weil sie behauptete, sie wiege 130 Pfund“, das entspricht knapp 60 Kilogramm. Da es sich um ein kleines Flugzeug gehandelt haben soll, hätte man das Gewicht der Passagiere aus Sicherheitsgründen erfragt und gegebenenfalls geprüft.

Bei der Community kommt ein solches Verhalten des Flughafenpersonals überhaupt nicht gut an: „Das ist nicht in Ordnung“ oder „Warum sind die Leute so gemein“ ist in den Kommentaren zu lesen. Ein User berichtet von eigenen Erfahrungen: „Ich bin von den Philippinen nach Hause geflogen und sie haben mich gewogen. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so geschämt.“ Wohingegen ein anderer Nutzer Verständnis aufbringt: „Sie kümmern sich um die Gewichtsbeschränkungen für kleine Flugzeuge, weil sie das mittlere Gewicht in einem bestimmten Teil des Flugzeugs haben müssen.“ Soziale Medien sind nicht nur ein Ort des Austauschs: immer mal wieder finden sich auf TikTok nützliche Tipps, zum Beispiel wie man mehr Gepäck als erlaubt mitnehmen kann. Auswertungen der App-Daten haben zudem auch ergeben, welches die zehn beliebtesten Städte Europas sind.

Flughafen: Dürfen Airlines Passagiere vor dem Flug wiegen?

Aus juristischer Sicht ist es jeder Airline selbst überlassen, wie man mit dem Gewicht der Passagiere umgeht, wichtig ist, dass die Sicherheit aller Passagiere und Crewmitglieder an Bord gewährleistet werden kann, wie Flüge.de berichtet. Bei starkem Übergewicht könne laut Bericht gefordert werden, dass Betroffene zwei Sitzplätze buchen und bezahlen müssen – Fluggesellschaften wie Air France, China Airlines, Emirates, KLM, United Airlines, easyJet und Lufthansa sollen diese Praxis verfolgen.

Die Airline Samoa Air hingegen berechnet einem Bericht von Ab-in-den-urlaub.de nach seit 2013 den Flugpreis nach dem Körpergewicht sowie des Gepäcks, denn mit zunehmendem Gewicht steigt auch der Kerosinverbraucht und aus Samoa kommen laut Bericht mit die schwersten Menschen weltweit. Auch in Neuseeland sollen Passagierinnen und Passagiere zumindest für den Zeitraum von Ende Mai bis Anfang Juli aufgrund einer Umfrage anonym gewogen werden, wie Der Westen berichtete.