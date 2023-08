Fliegen bei Unwetter: So verhalten sich Passagiere bei Turbulenzen richtig

Von: Ulrike Hanninger

Teilen

Luftlöcher, Wackeln, plötzliches Absinken? Mit dem richtigen Verhalten meistern Passagiere Turbulenzen beim Fliegen ohne Probleme.

Unwetter gibt es aktuell nicht nur in Deutschland. Über den Balearen gerieten 174 Passagiere auf ihrem Flug in den Sommerurlaub in heftige Turbulenzen. Vorkommnisse wie diese sind leider keine Seltenheit, das belegt auch das Video einer Lufthansa-Passagierin. Doch wie verhält man sich, um beim Fliegen nicht in Panik zu geraten?

Turbulenzen beim Flug über das Mittelmeer

Sitzen bleiben, anschnallen und die Ruhe bewahren: So begegnen Passagiere Turbulenzen auf einem Flug am besten. © Panthermedia/Imago

Focus berichtet von dem Eurowings-Flug von Hamburg nach Ibiza. Der Flieger konnte am Zielort wegen eines Sturms nicht landen und war so gezwungen, mehrere Runden am Himmel zu drehen. Die spanischen Behörden hatten Alarmstufe Orange ausgerufen und aus Sicherheitsgründen viele Flüge gestrichen oder umgeleitet.

Wie ein Passagier gegenüber der Bild aussagte, sei der Airbus dabei innerhalb einer Minute um 1.000 Meter gesunken: „Passagiere flogen bis unter die Decke, Menschen haben geweint und gebetet.“

Was sind eigentlich Turbulenzen?

Turbulenzen, umgangssprachlich oft Luftlöcher genannt, entstehen, wenn ein Flugzeug Luftwirbel durchfliegt, also Stellen, an denen mehrere Luftströme aufeinandertreffen. Die Folge? Plötzliches Absinken sowie mehr oder weniger starkes Wackeln und Beben der Maschine. Besonders häufig treten sie während Unwettern wie Stürmen und Gewittern auf, weil dann warme und kalte Luftmassen aufeinanderprallen, erklärt Tui. Beim Überqueren von Gebirgen oder beim Flug durch dichte Wolken kämen sie ebenfalls oft vor. Die Seite europair.com benennt drei Arten von Turbulenzen beim Fliegen:

Leichte Turbulenzen: Schwache Bewegungen, bei denen Passagiere und Flugbegleiter problemlos stehen können. Sie lassen sich nicht vorhersagen. Mäßige Turbulenzen: Hierbei handelt es sich um vorhersehbare Bewegungen, bei denen man am Platz bleiben sollte. Schwere Turbulenzen: Die Passagiere werden in ihre Sitze gepresst beziehungsweise nur noch von ihren Gurten darin gehalten, etwa wenn das Flugzeug plötzlich absackt. Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen verpassen? Dann melden Sie sich für den Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Wie verhält man sich bei Turbulenzen im Flugzeug?

Oberstes Gebot, wenn Turbulenzen beim Fliegen auftreten, ist, Ruhe zu bewahren. Passagieren mit Flugangst rät europair.com, Sitzplätze in der Mitte eines Flugzeugs zu reservieren – hier wackele es am wenigsten. Am sichersten sind übrigens – statistisch gesehen – Plätze im hinteren Drittel der Kabine. Auch seien Turbulenzen auf Nachtflügen oder Flügen früh am Morgen seltener. Besonders häufig treten sie dagegen wegen der niedrigen Flughöhe bei Kurzstreckenflügen auf. Weitere Tipps:

Atemberaubend und exotisch: Die zehn schönsten Fernreiseziele der Welt Fotostrecke ansehen

Bewahren Sie Ruhe.

Befolgen Sie die Anweisungen der Piloten und des Bordpersonals, wobei sich die Flugbegleiter in Ausnahmefällen auch mal mithilfe von Codes untereinander verständigen.

Verstauen Sie Ihr Handgepäck sicher. Das gilt auch für Handtaschen, Kopfhörer, Lektüre und so weiter.

Begeben Sie sich an Ihren Platz und schnallen Sie sich an. Ist man nicht angeschnallt, kann manchmal sogar ein Bußgeld drohen.

Suchen Sie nicht noch schnell die Toilette auf.

Klappen Sie das Tablett hoch, verschließen Sie eventuell vorhandene Speisen oder Getränke und geben Sie diese zurück. Gleiches gilt für Zerbrechliches wie Geschirr.

Beugen Sie Übelkeit vor, indem Sie einen Kaugummi kauen oder ein Bonbon lutschen. Das hilft auch beim Druckausgleich auf den Ohren.

Sind Turbulenzen gefährlich?

Glücklicherweise sind Turbulenzen nur selten gefährlich. Gefahr drohe weniger von außen als von innen, berichtet ein Pilot gegenüber Tui. Verletzungen seien meist auf ungesicherte Gegenstände zurückzuführen, die durch die Kabine fliegen. Bei Flugangst helfen Flugbegleiter, manchmal sogar auf heldenhafte Weise.

Die Flugzeuge selbst seien zudem außerordentlich stabil gebaut und würden vor dem Fliegen gründlich geprüft. Der Anblick von wackelnden Tragflächen, der viele Passagiere bei Unwettern so schockiere, sei in Wahrheit etwas Gutes, da sie dank ihrer Elastizität viel mehr aushalten würden. Außerdem würden Piloten frühzeitig vor Turbulenzen gewarnt, sodass sie diese in den meisten Fällen umfliegen könnten. Wie europair.com ergänzt, seien die Piloten zudem sehr geübt im Umgang mit Luftlöchern und Co., weil sie zahllose Trainingseinheiten und Simulationen dazu absolvierten. Und manchmal bringen Sie ihren Passagieren sogar noch etwas über Manieren und feines Benehmen bei.