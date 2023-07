„Solo Travel Index“: Die besten Urlaubsländer für Alleinreisende

Von: Laura Knops

Egal ob nah oder fern – nicht jedes Land eignet sich für einen Solo-Trip. Welche Reiseziele perfekt für eine Reise allein sind.

Die Freiheit, tun und lassen zu können, was man will, ohne dabei Rücksicht auf die Wünsche von Mitreisenden nehmen zu müssen. Wer alleine loszieht, hat meist eine ganze Reihe an guten Gründen dafür. Der Trend, ohne Partner in die Welt hinauszuziehen, ist gerade in den letzten Jahren enorm gewachsen. Immer mehr Menschen sind alleine unterwegs. Doch welches Land eignet sich am besten für einen „Solo-Trip“?

Welche Länder für Alleinreisende am besten geeignet sind

Kroatiens Strände und Buchten sind nicht nur traumhaft schön, sondern auch bei Alleinreisenden sehr beliebt. © imageBROKER/Karl-Heinz Schein/Imago

Neue Erfahrungen machen und dabei spannende Menschen kennenlernen: Alleinreisende sammeln im Urlaub viele schöne Erinnerungen. Doch damit die Solo-Reise zum Erfolg wird, bedarf es etwas Planung. Neben günstigen Unterkünften und spannenden Sehenswürdigkeiten ist auch die Sicherheit eines Landes ausschlaggebend. So gibt es einige Länder, die als Urlaubsziele für Reisende nicht sicher sind. Der „Solo Travel Index“ verrät nun, welche Reiseziele am besten für den Urlaub alleine geeignet sind.

Für den diesjährigen „Solo Travel Index“ hat das Reiseunternehmen Bounce verschiedene Länder auf ihre Reisetauglichkeit hin untersucht. Dabei prüften die Experten Kategorien wie Freizeitangebote, Erschwinglichkeit, Unterkunftsmöglichkeiten, Wetter und Sicherheit. Zurate zogen sie dabei Portale wie „TripAdvisor“, „Numbeo“, „Price of Travel“ und „Hostelworld“.

Genauer ging das Unternehmen dabei auf folgende Punkte ein:

Freizeitangebote : Untersucht wurde die Anzahl der Attraktionen und Restaurants auf Basis der auf „TripAdvisor“ gelisteten Freizeitangebote pro 100.000 Personen.

: Untersucht wurde die Anzahl der Attraktionen und Restaurants auf Basis der auf „TripAdvisor“ gelisteten Freizeitangebote pro 100.000 Personen. Erschwinglichkeit : Neben Bewertung, Lage der Hotels und Preis der Unterkünfte (auf Basis von „Price of Travel“) waren auch Kosten für öffentliche Verkehrsmittel und Lebensmittel (aus Basis von „Numbeo“) ausschlaggebend. Wissen Sie schon, warum Zimmer für Alleinreisende oft so teuer sind?

: Neben Bewertung, Lage der Hotels und Preis der Unterkünfte (auf Basis von „Price of Travel“) waren auch Kosten für öffentliche Verkehrsmittel und Lebensmittel (aus Basis von „Numbeo“) ausschlaggebend. Wissen Sie schon, warum Zimmer für Alleinreisende oft so teuer sind? Unterkunft : Anhand der Plattform „Hostelworld“ werteten sie die Anzahl der Hotels und Herbergen pro 100.000 Personen aus.

: Anhand der Plattform „Hostelworld“ werteten sie die Anzahl der Hotels und Herbergen pro 100.000 Personen aus. Wetter : Beim Wetter spielten die durchschnittliche Jahrestemperatur und die jährliche Niederschlagsmenge eine Rolle.

: Beim Wetter spielten die durchschnittliche Jahrestemperatur und die jährliche Niederschlagsmenge eine Rolle. Sicherheit: Geprüft wurde die Kriminalitätsrate und Sicherheitsindex auf Basis von „Numbeo“.

Europäische Länder eignen sich besonders gut für Solo-Reisen

Obwohl Deutschland es nicht unter die besten 20 Reiseziele für Solo-Reisende geschafft hat, können deutsche Urlauber sich auf spannende Reiseziele freuen. Gerade in Europa gehören viele Länder zu den Highlights für einen Trip alleine. Das bedeutet jedoch nicht, dass man für die Alleinreise zwingend in Europa bleiben muss.

Folgende Länder eignen sich besonders gut für Alleinreisende:

Kroatien Malta Slowenien Portugal Island Griechenland Ungarn Spanien Singapur Israel Österreich Italien Jordanien Schweiz Sri Lanka Thailand Finnland Australien Marokko Costa Rica

Kroatien und Malta besonders beliebt

Im internationalen Vergleich schneiden europäische Länder besonders gut ab. Testsieger ist dabei ein bei deutschen Urlaubern besonders beliebtes Reiseziel: Kroatien ist dank schönem Wetter und vielfältigen Freizeitangeboten besonders gut für Alleinreisende geeignet. Während Sportbegeisterte verschiedene Wassersportangebote locken, können Urlauber auch Entspannung und Kultur an den zahlreichen Stränden und in schönen Städten finden. Übernachtungen sind zudem vergleichsweise günstig. So kostet eine Nacht durchschnittlich nur 13,26 Euro. Wenig Kriminalität machen das Land zudem zu einem sicheren Reiseziel.

Auch auf den weiteren Plätzen dominieren europäische Länder. Auf Platz zwei ist die Mittelmeerinsel Malta zu finden. Besonders überzeugend ist das Reiseziel aufgrund seiner durchschnittlich hohen Temperaturen bei nur wenig Niederschlag. Ein weiterer Pluspunkt: Malta hat mit 353 Attraktionen pro 100.000 Einwohnern besonders viele Sehenswürdigkeiten zu bieten. Erfahren Sie außerdem, welche Ziele ideal für allein reisende Frauen sind und warum deutsche Städte dabei weit abgeschlagen sind.