Urlaub mit Hund in Kroatien - was muss ich beachten?

Urlaub in Kroatien ist bei deutschen Hundebesitzern sehr beliebt. Was Sie für den erholsamen Urlaub mit Hund in Kroatien alles wissen müssen, finden Sie hier.

Sie wissen noch nicht, wo Sie in den Urlaub fahren sollen, weil Sie nicht sicher sind, ob Ihr Hund vor Ort auch erlaubt ist? Ein Kroatienurlaub mit Ihrem Hund ist dann eine gute Idee. Denn es gibt dort zahlreiche Strände und Buchten, die sowohl für Ihren persönlichen Traumurlaub überzeugen, als auch für Ihren Hund keine Einschränkungen darstellen.

Worauf muss ich im Urlaub mit Hund in Kroatien achten?

Vor Ihrem Urlaub mit Hund in Kroatien sollten Sie sich informieren, in welchen Regionen Hunde in der Öffentlichkeit akzeptiert werden. In Kroatien gibt es viele Strände, an denen man zusammen mit anderen Hundebesitzern einen herrlichen Urlaub mit Hund erleben kann.

Viele öffentliche Strände erlauben zwar keine Hunde, jedoch gibt es zahlreiche Möglichkeiten, mit Ihrem Hund einen Strandurlab zu verbringen. Kroatien verfügt über Hundestrände und viele andere Orte, die Sie gemeinsam mit Ihrem Vierbeiner besuchen dürfen.

Ihr Hund sollte daher gut erzogen sein, wenn Sie mit ihm nach Kroatien in den Urlaub fahren. Die gängigen Befehle zu beherrschen ist ein Muss, egal wohin Sie in Urlaub fahren - und gerade bei großen Hunden extrem wichtig. Ziehen Sie in Erwägung, dass die Restaurantwahl mit Hund anders verläuft als hierzulande. Es könnte sein, dass Sie Ihren Hund nicht mitnehmen dürfen.

+ Manchmal müssen Hunde eben draußen bleiben. © pixabay

Auch viele Anbieter von Ferienwohnungen erlauben Hunde und heißen Sie und Ihren Vierbeiner willkommen. Ausflugsmöglichkeiten mit Ihrem Hund gibt es zahlreiche: Wanderungen durch das kroatische Festland oder über die vielen kleinen Inseln des Landes bieten Abwechslung und Ihrem Hund den nötigen Auslauf.

Lesen Sie hier: Fliegen mit Hund - was muss ich beachten?

Gibt es in Kroatien für Hund Leinen- und Maulkorbpflicht?

In Kroatien müssen Hunde an ausgewiesenen Hundestränden immer angeleint sein. Achten Sie auch darauf, dass Sie stets ein Plastiktütchen dabei haben, damit Sie den Hundekot entfernen können.

In öffentlichen Verkehrsmitteln müssen alle Hunde einen Maulkorb tragen, egal wie groß oder welche Rasse sie sind. Kampfhunde müssen zu jeder Zeit einen Maulkorb umgelegt haben.

Kroatisch-Hilfe für Urlaub mit Hund

hilfreiche Übersetzungen: Kroatisch Deutsch Pas der Hund Psi su dopusteni Hunde sind erlaubt Psi nisu dopusteni Hunde sind verboten Plaza za pse Hundestrand Vodite pse na povodniku Hunde an die Leine nehmen! Oprez ostar pas Vorsicht, bissiger Hund! Damit Sie vor Ort auch wissen, wann Ihr Vierbeiner erlaubt ist und wann nicht und was sonst noch zu beachten ist, hier einige

Mit dem Auto in den Urlaub mit Hund nach Kroatien

Wer mit dem eigenen Auto in den Urlaub fährt, für den ist Kroatien ein immer attraktiveres Ziel. Das legt zumindest eine Auswertung des ADAC nahe. Der Autoclub hat mehr als 320.000 Routenanfragen seiner Mitglieder für den Sommer 2017 ausgewertet. Auf Platz drei der beliebtesten Ziele landete Kroatien mit 6,6 Prozent aller Anfragen hinter dem Urlaub in Deutschland (36,2 Prozent) und dem in Italien (18,7 Prozent).

Ist Ihr Hund bereits an das Auto gewöhnt, können Sie wahrscheinlich ohne größere Probleme das Auto nehmen, um mit Ihrem Vierbeiner in Kroatien Urlaub zu machen. Wenn Ihr Hund die gesamte Fahrt über schläft, sollte die Reise mit dem Auto gut klappen.

Die beliebtesten Reiseziele für den Urlaub mit Hund in Kroatien

Für Ihren Urlaub mit Hund in Kroatien empfehlen sich die Regionen Istrien, Kvarner Bucht, Dalmatien, Süddalmatinische Inseln und Dubrovnik. Für Strandurlaub und Wanderungen mit Ihrem Vierbeiner liegt ein Urlaub direkt am Meer nahe. Aber auch ein Städtetrip in einer der traumhaften Städte des Landes sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

Die größte Anzahl an Hundeständen befindet sich in der Kvarner Bucht. Für Reisende mit Hund ist diese Region also sehr zu empfehlen. Istrien dagegen bietet sich an, wenn Sie mit Ihrer Familie und dem Vierbeiner unterwegs sind.

Dalmatien dagegen bietet viele interessante Sehenswürdigkeiten und einmalige Naturerlebnisse. Die Insellandschaft ist ein wahres Idyll. Die zahlreichen Strände bieten Platz zum Entspannen und Erholen.

Die größten Inseln Kroatiens

Insel Cres Krk Brač Hvar Pag Korčula Dugi Otok Mljet Rab Vis Lošinj

Die höchsten Berge Kroatiens

Bergspitze Gebirge Dinara (Sinjal) Dinara-Gebirge Sveti Jure (St. Georg) Biokovo-Massiv Vaganski vrh Velebit-Gebirge Ozeblin Plješevica-Gebirge Bjelolasica-Kula Velika-Kapela-Gebirge Risnjak Risnjak-Gebirge Svilaja Svilaja-Gebirge Snježnik Snježnik-Gebirge

Die größten Städte Kroatiens

Städte Zagreb Split Rijeka Osijek Zadar Velika Gorica Slavonski Brod Pula Karlovac Sisak

Die beliebtesten Hundestrände in Kroatien

Für Sie und auch für Ihren Hund bietet Kroatien traumhafte Strände für einen Urlaub. An der kroatischen Küste sind an vielen Sandstränden Hunde erlaubt - und damit das wahre Paradies für Ihre Vierbeiner. Und auch Sie werden das klare Meer und die idyllische Landschaft lieben.

Tipp: Die Hundestrände sind entsprechend gekennzeichnet: Halten Sie an der kroatischen Küste Ausschau nach einer Flagge mit einem Hundeknochen darauf. Dort ist Ihr Hund herzlich willkommen.

Lesen Sie hier: Urlaub mit Hund in Deutschland - alles, was Sie wissen müssen.

Packliste: Was muss ich für einen Urlaub mit Hund in Italien einpacken?

Planen Sie Ihren Urlaub mit Hund in Kroatien - mit der praktischen Packliste:

Halsband mit Adressschild

Leine und Maulkorb

ggf. Geschirr und Gurt zum Anschnallen im Auto

Knochen und Futter

Trink- und Futternapf

Decke und Spielzeug

Transportbox

Körbchen

EU-Heimtierausweis

Versicherungsnummer

ggf. Medikamente zur Beruhigung

Plastiktüten für Hundekot

Auch interessant: Urlaub mit Hund in Italien - die beliebtesten Reiseziele. Alles, was Sie sonst noch zu einem Urlaub mit Ihrem Hund wissen sollten, erfahren Sie hier.

sca