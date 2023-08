Warum Sie Urlaubsfotos immer erst nach Ihrer Rückkehr posten sollten

Viele Urlauber können der Versuchung nicht widerstehen und teilen private Momente ihrer Reise im Netz. Das ruft allerdings Hacker auf den Plan.

Endlich ist es so weit: Der ersehnte Sommerurlaub steht an. Voller Vorfreude kommen Sie mit gepacktem Koffer am Flughafen-Gate an und warten auf Ihre Maschine. Um sich die Wartezeit zu vertreiben, schießen Sie ein Foto Ihrer Bordkarte und laden dieses auf Social Media hoch. Die erwünschte Wirkung lässt nicht lange auf sich warten: Schnell trudeln zahlreiche begeisterte und teils neidische Reaktionen von Freunden und Followern ein. Mit befriedigtem Gefühl steigen Sie in den Flieger – nichtsahnend, dass Sie Hackern gerade überaus nützliche Informationen zur Verfügung gestellt haben.

Die erschreckende Realität ist: Ein einziger Instagram-Post reicht aus, damit Cyber-Kriminelle an private Daten ihrer Opfer kommen. Aus diesem Grund sollten Sie es sich genau überlegen, welche Inhalte Sie während des Urlaubs in den sozialen Medien veröffentlichen.

So raffiniert gehen die Hacker vor

Manche Reisende machen persönliche Daten wie Name, Flugnummer und Co. unkenntlich, wenn sie ein Foto ihrer Bordkarte auf Social Media teilen. Damit wollen sie ihre Privatsphäre schützen. Doch selbst diese Vorsichtsmaßnahme reicht in den meisten Fällen nicht aus. Adrianus Warmenhoven arbeitet als Cyber-Sicherheitsexperte beim VPN-Anbieter NordVPN und weiß, wie raffiniert die Betrüger vorgehen. „Selbst, wenn nur der Barcode eines Flugtickets auf dem Bild zu sehen ist, können Hacker ihn scannen und Informationen wie den Namen des Reisenden, die Reservierungsnummer und manchmal sogar Kontaktinformationen herausfinden“, sagt er gegenüber der britischen Zeitung DailyMail.

Teilen Sie nie ein Foto Ihres Flugtickets im Netz. © IMAGO/Yuri Arcurs

Haben die Kriminellen erst einmal Zugriff zu den Daten bekommen, geht ihr perfides Spiel in die nächste Runde. Mithilfe der gesammelten Informationen können sie sich in das Flugkonto des Reisenden einloggen und von dort aus sämtliche Vorgänge verwalten. Beispielsweise haben die Hacker die Möglichkeit, Meilenpunkte zu stehlen und Flüge zu stornieren bzw. neu zu buchen. Genauso einfach können sie Geld von Kreditkarten stehlen und auf ein fremdes Konto überweisen.

Gefährliches Spiel mit privaten Daten

Manche Cyber-Kriminelle nutzen ihr neu erworbenes Wissen, um sich vor den Reisenden als Vertreter der Fluggesellschaft auszugeben. Während der Reise erhalten Urlauber plötzlich einen Anruf und werden nach Kreditkarteninformationen gefragt – angeblich, um ihren Rückflug zu bestätigen. Anschließend werden große Geldmengen von der Kreditkarte abgezogen. Ein entsprechender Anruf sollte bei Ihnen also immer die Alarmglocken klingen lassen. Am besten geben Sie Bankdaten nie per Telefon raus – ansonsten droht Ihnen eine böse Überraschung.

Laut Adrianus Warmenhoven können Hacker auch umgekehrt vorgehen und Flugticketinformationen nutzen, um sich vor der Fluggesellschaft als Kunde auszugeben. Dadurch können sie noch mehr persönliche Daten in Erfahrung bringen und einen dementsprechend großen Schaden anrichten. „Nachdem sie diese riesige Menge an Daten über ihr Opfer gesammelt haben, können Kriminelle sie im Dark Web verkaufen oder, was noch schlimmer ist, die Identität des Opfers stehlen“, erklärt der Sicherheitsexperte. Das ermöglicht es Betrügern beispielsweise, Kreditkartenkonten zu eröffnen oder nicht autorisierte Einkäufe zu tätigen.

Urlaubsfotos nie während der Reise posten

Um auf der sicheren Seite zu sein, sollten Sie es nicht nur unterlassen, Fotos von ihrem Flugticket im Netz zu posten. Geben Sie Kriminellen keine Chance und teilen Sie erst nach der Rückkehr Urlaubsfotos in den sozialen Medien. Ansonsten geben Sie Einbrechern wertvolle Informationen darüber, dass Ihre Wohnung oder Ihr Haus derzeit unbewohnt ist.

Warmenhoven empfiehlt außerdem, das Konto auf privat zu stellen. Damit stellen Sie sicher, dass nur Ihnen bekannte Personen die geteilten Inhalte sehen. Verzichten Sie auf Angaben zu Ihrem Standort und entfernen Sie persönliche Daten wie Heimadresse oder E-Mail-Adresse von Ihrem Profil. Niemals sollten Fotos von Dokumenten wie Personalausweis oder Reisepass veröffentlicht werden. Prinzipiell gilt: Je weniger Informationen Sie online teilen, desto besser schützen Sie sich vor Hackerangriffen. Möglicherweise ist es erst einmal ungewohnt, das Handy nicht bei jeder Gelegenheit zu zücken. Nach einiger Zeit werden Sie aber feststellen, dass Sie Ihren Urlaub viel entspannter genießen können, wenn Sie nicht ständig mit dem Smartphone beschäftigt sind.