Verunreinigungen und Keime: Ab wann Sie einen Pool besser meiden sollten

Anzeichen richtig deuten

Der Sprung in den Pool ist dieser Tage sehr verlockend. Checken Sie aber vorher die Wasser-Qualität des Schwimmbades Ihrer Wahl.

Nichts fühlt sich besser an, als an einem heißen Sommertag ins kühle Nass zu springen. Doch bevor Sie ins Schwimmbad eintauchen, seien Sie vorsichtig: Unter der scheinbar klaren Wasseroberfläche kann sich ein Pool an Keimen verbergen.

Keime im Schwimmbad: Öfter als gedacht

Obwohl öffentliche Schwimmbäder normalerweise mit Chlor und anderen Chemikalien behandelt werden, um Keime abzuwehren, bedeutet das nicht, dass sie vollkommen sauber sind. Eine Studie des US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aus dem Jahr 2016 zeigte: In 80 Prozent der öffentlichen Schwimmbäder traten Gesundheits- und Sicherheitsverstöße auf. Wenn das Wasser in einem Pool nicht richtig chemisch behandelt wird, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Bakterien und Viren, einschließlich E. coli, Noroviren und Hepatitis A, auf andere Schwimmer übertragen werden.

Anzeichen für verunreinigtes oder abgestandenes Poolwasser

Es gibt viele deutliche Anzeichen, die auf einen verschmutzten Pool hinweisen. Trübes Wasser und das Wachstum von Algen sind offensichtliche Warnsignale. Laut Empfehlungen sollte der Boden an der tiefsten Stelle des Pools noch sichtbar sein. Weitere deutliche Anzeichen, dass der Pool eine Reinigung dringend nötig hat, sind sichtbare Algenablagerungen oder Kalkrückstände an den Wänden.

Ziemlich selbsterklärend: Auch meiden sollten Sie Schwimmbäder, in denen offensichtlich Exkremente, Urin, Erbrochenes oder Blut sichtbar ist. Doch auch weniger offensichtliche Verunreingungen wie Schweiß, Schmutz oder abgestorbene Haut können zu schmutzigem Poolwasser führen. Die Wirksamkeit von Chlor verringert sich, wenn im Wasser vieler derartiger Rückstände enthalten sind. So kann sich die Zusammensetzung an Keimen im Wasser erhöhen.

Starker Chlorgeruch deutet auf viel Harnstoff im Wasser hin

Wenn Chlor auf Keime reagiert, erkennen Sie das am Geruch: Das Wasser riecht dann sehr stark nach der chemischen Substanz. Besonders auf Harnstoff reagiert Chlor auf diese Weise. Dabei muss jedoch nicht unbedingt jemand ins Becken Urinieren. „Wenn circa 40 Leute nicht duschen, ist das so, wie wenn einer ins Becken pinkelt“, erklärte Alexander Kämpfe vom Umweltbundesamt gegenüber dem Spiegel. „Wenn es stark nach Chlor riecht, heißt das, dass viel Harnstoff ins Wasser eingetragen wurde.“ Einer der Gründe, warum Sie vor dem Sprung ins kühle Nass unbedingt duschen sollten.

Klares Wasser ist zudem nicht nur ein Hinweis darauf, dass der Pool sauber genug zum Schwimmen ist, sondern ermöglicht auch Rettungsschwimmern eine klare Sicht, um Schwimmer unter Wasser bei Gefahr besser im Blick zu haben.

