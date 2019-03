In Hotelzimmern wird gerne mal etwas vergessen.

Haben Sie schon einmal etwas im Hotelzimmer vergessen? Und wurden Sie danach nicht telefonisch informiert? Dann könnte das einen bestimmten Grund haben.

Wer im Hotel eincheckt, der lässt auch seine Daten dort. Umso leichter wäre es also, Sie zu erreichen, wenn Sie an Ihrem letzten Urlaubstag etwas im Hotelzimmer liegen gelassen haben. Warum das meistens trotzdem nicht passiert, verriet eine Hotel-Mitarbeiterin.

Aus diesem pikanten Grund werden Hotelgäste nicht von Mitarbeitern angerufen, wenn sie etwas vergessen haben

Wie die Hotel-Mitarbeiterin Tammy Geist laut dem Portal The Sun berichtete, gibt es einen guten Grund dafür, dass Gäste nach ihrem Aufenthalt nicht über vergessene Gegenstände informiert werden. Daran hätten sich nämlich schon viele die Finger verbrannt.

Es habe sich oft herausgestellt, dass derjenige, der etwas vergessen hatte, das Hotel für seine Affäre genutzt hatte. Daher sei es laut Geist im US-Bundesstaat Vermont sogar verboten, Gäste wegen liegen gelassener Gegenständen zu kontaktieren.

"Eine unserer strengen Regeln bestand darin, dass wir nie einen Gast angerufen haben, wenn er einen Gegenstand in seinem Zimmer vergessen hatte und dieser nach dem Auschecken gefunden wurde", so Geist. "Wir dokumentierten und verwahrten Gegenstände, in der Regel Telefonladegeräte, Kleidung, Sonnenbrillen und gelegentlich eine Kamera oder Schmuck. Aber wenn der Gast uns nicht anrief, um nach seinem Gegenstand zu fragen, blieb er im Fundbüro."

Der Grund sei gewesen, dass sie nichts über das Privatleben der Menschen wissen konnten. "Wir konnten nicht wissen, ob nicht Mrs. Smith das Telefon abhob und behauptete, dass Mr. Smith letztes Wochenende eben nicht in einem urigen Gasthof in Vermont, sondern angeblich auf einer Zahnarztversammlung in Toledo gewesen war."

