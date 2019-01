Warum Raucher auf der Kreuzfahrt diese Sache im Gepäck haben sollten

Rauchen auf dem Kreuzfahrtschiff - darf man das überhaupt noch? Wir verraten Ihnen, wo das Rauchen noch erlaubt ist - und was Sie unbedingt einpacken sollten.

Sie sind auf dem Kreuzfahrtschiff angekommen, haben eingecheckt, die Sonne scheint - jetzt erstmal eine Zigarette anstecken. Aber wo auf dem Schiff darf eigentlich noch geraucht werden?

Rauchen auf dem Kreuzfahrtschiff: Hier ist es erlaubt

Rauchen auf Kreuzfahrtschiffen ist immer seltener bzw. an immer weniger Orten erlaubt. Vor allem auf den Balkonen zu rauchen ist kaum noch gestattet. Während man auf der Flotte "Mein Schiff" von Tui Cruises sowie den Aida-Schiffen noch auf den Balkonen rauchen darf, ist dies auf MSC-Kreuzfahrten mittlerweile untersagt.

Es gibt auf den meisten Kreuzfahrtschiffen aber ausgewiesene Raucherbereiche, an denen geraucht werden darf. Bei Schiffen mit strengeren Regelungen sind das die einzigen Bereiche, wo geraucht werden darf, wie etwa bei MSC oder Aida.

Tui Cruises nimmt es da etwas entspannter, hier darf zusätzlich zu den Balkonen auch auf Terrassen, in Lounges, in bestimmten Bars sowie im Rauchersalon gepafft werden. In den Kabinen ist das Rauchen verboten, wie auch bei den Aida-Schiffen.

Tipp: Wer auf der Kreuzfahrt in ausgewiesenen Raucherbereichen raucht, wird mit Sicherheit einen Aschenbecher zur Verfügung haben. Auf den Balkonen, selbst wenn dort das Rauchen noch erlaubt ist, gibt es aber meist keine Aschenbecher in greifbarer Nähe. Werfen Sie keine Zigaretten oder andere Tabakwaren über Bord! Packen Sie sich lieber einen Klapp-Aschenbecher in Ihr Gepäck. Auf diese Weise kann auch keine Glut oder Asche umherfliegen.

