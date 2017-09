Warum Sie Ihr Smartphone immer in den Flugmodus stellen müssen

Smartphones stören mit ihrem Mobilfunknetz den Bordfunk. Deshalb müssen Sie auch abgeschaltet werden. Aber wie beeinträchtigen sie eigentlich den Flug?

Fast jeder hat sich schon mal die Frage gestellt: Wieso muss ich im Flugzeug während des Fluges mein Smartphone oder Handy in den Flugmodus stellen? Viele denken dann: Das Signal des Mobilfunknetzes könne die elektrischen Systeme an Bord stören, was die Arbeit der Piloten am Ende erheblich beeinträchtigen würde.

Akustik ist das Problem bei eingeschalteten Smartphones

Tatsächlich stört ein Smartphone, Handy, Tablet oder Notebook, bei dem der Flugmodus, oder auch Offline-Modus, nicht eingeschaltet ist, die Piloten bei ihrer Arbeit. Dabei geht es jedoch nicht um die Störung von Geräten, die das Flugzeug zum Absturz bringen könnten.

Vielmehr geht es um die Kopfhörer der Piloten: Kenn Sie das Geräusch, dass manchmal entsteht, wenn ein Smartphone zu nahe an einem Lautsprecher ist? Genau dieses nervige Geräusch hören die Piloten in ihren Kopfhörern, wenn Sie den Flugmodus an Ihrem Telefon nicht anstellen.

So wirken sich die Störungen am Ende aus

Die Störungen konnten im Laufe der Jahre und Entwicklung der Technik immer weiter reduziert werden, allerdings können sie nach wie vor auftreten - und das kann im schlimmsten Fall verheerende Auswirkungen haben. Piloten können durch die Störgeräusche nämlich wichtige Funksprüche der Flugsicherung verpassen.

Daher sollten Sie Ihr Handy im Flugzeug wirklich immer in den Flugmodus stellen. Wenn der Flugmodus aktiviert ist, wird das Mobilfunknetz und weitere Funkeinheiten wie Bluetooth und WLAN ausgeschaltet. Dadurch werden keine Funkwellen mehr gesendet.

sca