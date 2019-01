Wenn die Kreuzfahrt-Crew "Code Orange" ausruft, haben Passagiere nicht viel zu lachen

Wenn es auf Kreuzfahrt zu Notfällen kommt, muss die Crew sich unbemerkt verständigen können. Dazu werden Codes verwendet, die wir für Sie zusammengestellt haben.

Es gibt an Bord eines Kreuzfahrtschiffes so allerhand, was Passagiere während der Reise gar nicht mitbekommen. So etwa auch verschiedene Codes, die die Crew in alarmierenden Situationen verwendet. Was diese Codes bedeuten, sehen Sie im Überblick.

Alarmcodes der Kreuzfahrt-Crew

Waren Sie schon einmal auf einer Kreuzfahrt und haben die Crew in recht kryptischen Redewendungen kommunizieren hören? Dann könnte es sich um Codes gehandelt haben, die in unterschiedlichen gefährlichen, aber auch in wenig alarmierenden Situationen zur Verständigung der Besatzung untereinander genutzt werden. Wir haben die Codes für Sie entschlüsselt.

Code Blue

"Code Blue" stellt ein internationales Zeichen für medizinische Notfälle dar und dient der Besatzung, um über entsprechende Vorfälle zu informieren.

Code Alpha

Auch der "Code Alpha" steht bei manchen Reedereien für einen medizinischen Notfall.

Code Red

Der "Code Red" deutet auf einigen Kreuzfahrtschiffen daraufhin, dass es Fälle von Norovirus an Bord gibt.

Code Orange

Auch der "Code Orange" kann auf Krankheitsfälle hindeuten, bei denen der Norovirus der Auslöser ist.

Code Bravo

Dieser Code bedeutet nichts Gutes: Auf den meisten Kreuzfahrtschiffen ist der "Code Bravo" die Chiffre für "Feuer an Bord". Mit dem Code werden dann Besatzungsmitglieder zum Einsatzort gerufen. Auf manchen Kreuzfahrtschiffen bedeutet "Code Bravo" aber auch "Mann über Bord".

Code Oscar

Auch dieser Code signalisiert "Mann über Bord", meist aber nur bei US-amerikanischen Reedereien.

Code Adam

"Code Adam" soll auf US-amerikanischen Kreuzfahrten bedeuten, dass ein Kind vermisst wird.

