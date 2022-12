Zug fahren im Winter: Warum blitzt und funkt es an den Oberleitungen der Bahnen – ist das gefährlich?

Von: Franziska Kaindl

Eisige Temperaturen sorgen oft dafür, dass sich Frost an den Oberleitungen für Zügen bildet. Wenn Bahnen vorbeifahren, kommt es nicht selten zu einem Funkenregen.

Sobald die Außentemperatur auf Minusgrade herabsinkt, werden Bahnreisende des Öfteren Zeuge eines auffälligen Phänomens: Bei einfahrenden Zügen bilden sich Blitze und Funken bei der Oberleitung – meist begleitet von einem hörbaren Knistern. Was zunächst einschüchternd wirken mag, ist aber ungefährlich, wie Betreiber verraten.

Funken und Blitze bei vereisten Oberleitungen sind ungefährlich

„Wenn sich bei kaltem Wetter kleine Frostkristalle auf den Oberleitungen festsetzen, vereist die Fahrleitung und der Stromfluss wird verhindert“, schrieben die Dresdner Verkehrsbetriebe vor wenigen Jahren auf Facebook. Die 600 Volt Spannung am Stromabnehmer einer Straßenbahn würde die Leitung jedoch wieder problemlos eisfrei bügeln. Der Eis-Widerstand werde mit einem Lichtbogen überbrückt – die Blitze würden das Eis regelrecht „wegbrennen“.

Bei eisigen Temperaturen können die Oberleitungen von Bahnen zufrieren. © Arnulf Hettrich/Imago

Die Eisblitze seien aber ungefährlich, wie sowohl die Dresdner Verkehrsbetriebe als auch der Sprecher der Üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe laut dem Online-Portal Reisereporter berichten. „Aufgrund der Lichtstärke empfehle ich jedoch, nicht direkt in den Lichtbogen zu schauen“, sagt Jürg Briner von den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) in einem Beitrag von Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Um dem winterlichen Wetter vorzugreifen, setzen die Dresdner Verkehrsbetriebe dem Facebook-Post zufolge auch „Schmiertatras“ ein. „Diese sind am Bügel mit Filzrollen ausgestattet, welche die Oberleitung mit Glycerin fetten“, heißt es. Der Schmierfilm verhindere, dass sich die Leitungen vereisen.

Oberleitungen für Bahnen: Eisregen kann für größere Probleme sorgen

Es kann jedoch auch dazu kommen – wenn auch eher selten, dass sich ein regelrechter Eismantel um die Oberleitung bildet. Er sorgt dafür, dass die Elektro-Lok den Kontakt zum Stromabnehmer verliert. Zu dem Phänomen kommt es meistens, wenn über Nacht bei niedrigen Temperaturen Eisregen auftritt. Im letzten Jahr waren deshalb zum Beispiel die Straßenbahnen zwischen Leopoldshafen und Hochstetten bei Karlsruhe lahmgelegt, wie die Badischen Neuen Nachrichten informierten.

Gut zu wissen Die Stromversorgung im Zug ist bei einer vereisten Oberleitung nicht beeinträchtigt. Bahnreisende müssen also nicht fürchten, dass die Klimaanlage oder Beleuchtung ausfällt.

In solch einem Fall könne die E-Lok versuchen, die betroffene Strecke langsam abzufahren, um die Leitung zu erwärmen, wie das Nachrichtenportal Nordbayern berichtet. Andernfalls kann auch ein Turmtriebwagen zum Einsatz kommen, um die Oberleitung von der Eisschicht zu befreien. Die Wagen werden auch genutzt, um Schäden an der Oberleitung genauer inspizieren zu können.