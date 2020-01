Ziegen auf Bäumen: Beliebte Touristenattraktion nur eine Fälschung

Auf einer Reise durch Marokko bietet sich Urlaubern ein skurriler Anblick. Doch was ist hier eigentlich passiert? Klettern die Ziegen wirklich auf Bäume?

Der Arganbaum ist wohl Schuld an diesem skurrilen Szenario: Ziegen, die auf einem Baum und darin herum klettern, sieht man nicht alle Tage. Doch die "Baumziegen" haben es auf etwas Bestimmtes abgesehen. Angeblich. Denn die Touristenattraktion soll ein Fake sein.

Update vom 25. April 2019: Ziegen von Einheimischen auf Bäumen platziert?

Eine beliebte Touristenattraktion in Marokko sind Ziegen, die angeblich auf Bäume klettern, um die Beeren von dort zu essen. Seit langer Zeit ist dieses Spektakel beliebt, Urlauber halten auf der Straße zwischen Marrakesch und Essaouira, um Fotos von den "Baumziegen" zu machen.

Diese Touristenattraktion ist jedoch Fake, wie das Portal The Sun nun berichtet. Die Tiere werden demnach aus anderen Regionen Marokkos mitgebracht und von lokalen Bauern jeden Tag in die Bäume gelockt.

Fotograf Aaron Gekoski ging dem angeblichen "Naturphänomen" nach. Seiner Aussage zufolge werden die Ziegen von Bauern absichtlich auf den Bäumen platziert, damit Touristen dort halten und fotografieren. "Nachdem sie das Interesse der Touristen an den baumbewohnenden Ziegen gesehen haben, beschlossen einige Bauern, die Situation zu manipulieren, um finanzielle Vorteile zu erzielen", so Gekoski.

"Sie bringen die Ziegen am späten Nachmittag nach Hause, bevor sie bei Sonnenaufgang wieder in die Bäume zurückgebracht werden", heißt es von dem Fotografen weiter. "Die Ziegen sind unglaublich wendig und geschickt, wenn es darum geht, durch die Bäume zu navigieren, obwohl sie im Allgemeinen nur an einem Ort stehen und ziemlich krank und verlassen aussehen."

Es sei unglaublich heiß, was für die Ziegen anstrengend sei, da sie den ganzen Tag in den Bäumen ausharren müssten. Die Ziegen seien "in schlechtem Zustand und sehr dünn". Zudem berichtete Gekoski: "Außerdem gefährdet die Tatsache, dass so viele Ziegen an einem Ort sind, die Nachhaltigkeit der Bäume, da ihre Hufen die Äste beschädigen."

Ursprüngliche Nachricht: Hunger treibt Ziegen hinauf in die Bäume

Des Rätsels Lösung ist die Frucht des Baumes. Sie nennt sich Argan-Nuss. Der Hunger treibt die Ziegen hoch hinauf in die Bäume. Denn auf dem Boden wächst wegen des heißen Klimas nicht viel Nahrhaftes. Da kommen die kalorienreichen Argan-Nüsse wie gerufen.

Die Ziegen leben nämlich in einer wüstenähnlichen Region. Gras und Büsche sind hier Mangelware. Daher klettern die Tiere auf die Bäume, um die für Menschen aufgrund des extrem bitteren Fruchtfleischs ungenießbaren Argan-Nüsse zu verspeisen.

Video zeigt die Ziegen auf dem Baum in Nahaufnahme

Weiterer Nutzen der Argan-Nüsse

Argan-Nüsse ähneln optisch Oliven, sind nur etwas größer und haben eine gelbliche Farbe. In der Argan-Nuss befinden sich zwei bis drei Kerne. Aus diesen sehr ölhaltigen Kernen wird hochwertiges Öl gewonnen, das Argan-Öl.

Dieses ist für Menschen wiederum von großem Interesse. Aus den Kernen wird dieses auf der ganzen Welt begehrte und teure Speiseöl hergestellt. Es wird zum Kochen verwendet, kommt aber auch in der Kosmetik oder der Haarpflege vor.

Übrigens: Die Ziegen fressen die Nüsse, scheiden aber die Samen wieder aus, oft an ganz anderen Stellen, weit weg von den Bäumen. Sie sorgen auf diese Weise für eine Verbreitung der Arganbäume.

