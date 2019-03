Bequem und sicher: Schulranzen im Test

Den ersten eigenen Schulranzen zu bekommen, ist ein großer Augenblick. Doch während die Kinder den Fokus eher auf das Aussehen legen, sollten Eltern auch Sicherheit und Komfort im Auge behalten.

Der erste Ranzen sollte im Idealfall bis zur vierten Klasse halten. Damit das gelingt, ist zu viel Kitsch gar nicht so gut, sonst heißt es schon nach zwei Jahren: “Der sieht nicht mehr cool aus!” Heutzutage gibt es viele kleine Verschönerungen an den Schultaschen, die auf dem Schulhof begeistern. Am praktischsten sind Anhänger und Kletties, da sie nicht so leicht verloren gehen. Auch magnetische Anstecker und aufgenähte Figuren sind ein Hit bei den Kindern.

Wichtiger für die Eltern: Der Schulranzen muss bequem zu tragen sein und darf den Rücken nicht beeinträchtigen. Gute Schulranzen sind verstellbar und wachsen mit den Kindern mit, die im Alter von sechs bis zehn oder elf schon sehr groß werden.

Weil es im Winter schon in der Morgendämmerung zur Schule geht, müssen genügend Reflektoren am Ranzen vorhanden sein, Autofahrer sollen schon von Weitem auf die Kinder aufmerksam werden. Oft werden die Reflektoren dezent oder auch verspielt in den Ranzen eingearbeitet.

Schulranzen im Test

Das Testportal AllesBeste hat sechs neue Modelle unter die Lupe genommen. Dabei haben mehrere Kinder die Schulranzen getestet und verschiedene Eltern haben einen prüfenden Blick auf die Ranzen geworfen.

Neuer Testsieger wurde der Ergo Primero McLight von McNeill. Er sitzt bequem, hat seine Sicherheitsreflektoren sehr schön in die Gestaltung des Ranzens integriert und ist größenverstellbar. Das Design ist kindgerecht und nicht zu kitschig, sodass der Ranzen auch nach dem dritten Schuljahr noch gefallen kann.

Wer besonders viel Wert darauf legt, dass der Ranzen leicht ist, sollte zum ErgoFlex von DerDieDas greifen. Mit einem Gewicht von nur 800 Gramm beschwert er den Rücken, gerade von zierlichen Kindern, nicht zu stark.

Mehr über Schulranzen und weitere, empfehlenswerte Alternativen lesen Sie im ausführlichen Testbericht von AllesBeste.