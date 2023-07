Sie lieben sich ein ganzes Leben lang – 14 monogame Tierarten

3 von 14

„Lebenslang“ gilt auch unter Papageien. Aufgrund von Geschmack, Charakter und Persönlichkeit verlieben sie sich ineinander. Ist die Entscheidung erstmal getroffen, gilt der Pakt für den Rest ihres Lebens – und das ist gar nicht mal so kurz. Mit einer Lebenserwartung von bis zu 100 Jahren können Papageien sogar älter werden als Menschen. Doch es gibt auch Gerüchte über dreiste Fremdgänger im Reich der bunten Vögel. Papageienmännchen gelten in Liebesbeziehungen als besonders sensibel: Sie trauern einer verlorenen Liebe ihr ganzes Leben lang hinterher. Zudem gehören Papageien neben Delfinen und Menschen zu den einzigen Lebewesen, die individuelle Namen erfinden und Artgenossen damit rufen. Das kommt auch dem Nachwuchs in den Papagei-Kindergärten zugute, in dem er untertags abgeliefert wird. Um ihre Kinder nach KiGa-Schluss wiederzufinden, rufen Papageien sie mit ihren Namen. (Symbolbild)

© McPHOTO/Imago